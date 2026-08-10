Nemzeti Sportrádió

Súlyosan megsérült a Barca fiatal szélsője, kútba esett a kölcsönadása – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.08.10. 19:12
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Roony Bardghji számára nem kezdődhetett volna rosszabbul a 2026–27-es idény (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona sérülés Roony Bardghji keresztszalag-szakadás La Liga
Elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az FC Barcelona edzésén Roony Bardghji, a katalánok húszéves svéd válogatott labdarúgója, aki előreláthatólag hat-hét hónapig lesz harcképtelen.

Súlyos sérülést szenvedett az FC Barcelona edzésén a gránátvörös-kékek háromszoros svéd válogatott szélsője, Roony Bardghji – jelentette a Sport. A Barca Blaugranes értesülése szerint a húszéves játékos keresztszalag-szakadást szenvedett, és meg kell műteni a térdét, felépülése legalább hat-hét hónapot vesz igénybe. Bardghjinak az FC Köbenhavn játékosaként 2024-ben már volt hasonló sérülése, akkor tíz hónapra kényszerült partvonalon kívülre. A szempontjából különösen tragikus az eset, ugyanis a katalánok Anthony Gordon érkezését követően a több játéklehetőség reményében kölcsönadták volna, ezért nem is játszott a csapat legutóbbi felkészülési mérkőzésén – jegyzi meg a Sport.

 

FC Barcelona sérülés Roony Bardghji keresztszalag-szakadás La Liga
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