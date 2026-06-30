Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Németország a 2014-es vb-győzelem óta nem tud meccset nyerni az egyenes kieséses szakaszban

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.30. 02:14
Fotó: Getty Images
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Mint ismert, Németország 1–1-es döntetlent követően tizenegyesekkel búcsúzott Paraguay ellen az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 32 között. Jöjjenek a meccs érdekességei, statisztikái, adatai!

 

56 (!) beadással próbálkozott Németország Paraguay ellen. Mióta mérik (1966), ez a legmagasabb szám a vonatkozó mutatóban egy vb egyenes kieséses szakaszos meccsen. Sokatmondó, hogy ezek közül mindössze 10 volt sikeres. 

Németország (illetve Manuel Neuer) mind a 10 legutóbbi vb-meccsén kapott gólt, legutóbb (és a német kapuslegenda vélhetően utoljára) 2014-ben, a vb-döntőben nem. 

Ezt megelőzően még SOSEM vesztett Németország tizenegyespárbajt vb-n. Eddig.

Ha valakire nem lehet panasz... Bár a tizenegyesét kihagyta Kai Havertz, már 40 kanadai pontnál jár válogatott mezben (25 gól, 15 gólpassz), míg a vb-ken 6 meccsen 5 gólos. 

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4
Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (W. Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), D. Bobadilla (Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

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