Statisztikák: Németország a 2014-es vb-győzelem óta nem tud meccset nyerni az egyenes kieséses szakaszban

56 (!) beadással próbálkozott Németország Paraguay ellen. Mióta mérik (1966), ez a legmagasabb szám a vonatkozó mutatóban egy vb egyenes kieséses szakaszos meccsen. Sokatmondó, hogy ezek közül mindössze 10 volt sikeres.

56 - Alemania 🇩🇪 ha realizado 56 centros al área ante Paraguay, el registro más alto de un equipo en un partido de eliminatorias de la Copa del Mundo desde 1966.



Insistencia 🔄. pic.twitter.com/9aBce3skUW — OptaJose (@OptaJose) June 29, 2026

Németország (illetve Manuel Neuer) mind a 10 legutóbbi vb-meccsén kapott gólt, legutóbb (és a német kapuslegenda vélhetően utoljára) 2014-ben, a vb-döntőben nem.

Have Germany kept a clean sheet in their last 10 World Cup games?



❌vs. Mexico (2018)

❌ vs. Sweden (2018)

❌ vs. South Korea (2018)

❌ vs. Japan (2022)

❌ vs. Spain (2022)

❌ vs. Costa Rica (2022)

❌ vs. Curacao (2026)

❌ vs. Ivory Coast (2026)

❌ vs. Ecuador (2026)

❌ vs.… pic.twitter.com/ycvEZl6Zuc — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

Ezt megelőzően még SOSEM vesztett Németország tizenegyespárbajt vb-n. Eddig.

Germany have lost a penalty shootout at the FIFA World Cup for the first time in their history. 🤯 pic.twitter.com/U85scfqDRL — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

1 – Germany suffered their first ever FIFA World Cup elimination via a penalty shootout, having won their previous four, while it’s only their second loss on penalties at a major tournament following the 1976 UEFA EURO final to Czechoslovakia (3-5).



Faltered. pic.twitter.com/L1conlu34R — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2026

Ha valakire nem lehet panasz... Bár a tizenegyesét kihagyta Kai Havertz, már 40 kanadai pontnál jár válogatott mezben (25 gól, 15 gólpassz), míg a vb-ken 6 meccsen 5 gólos.

Kai Havertz for Germany:



40 G/A

25 goals

15 assists



He has 5 goals in 6 World Cup matches. pic.twitter.com/iAV6goemXJ — StatMuse FC (@statmusefc) June 29, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

🇩🇪 Germany 1-1 (3-4 pens) Paraguay 🇵🇾



The quote goes something like this: Football is a simple game: 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win unless Paraguay beat them in a shootout. pic.twitter.com/enA60RL5lm — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 29, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4

Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (W. Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), D. Bobadilla (Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

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