Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Kanada és Katar is több szempontból történelmet írt – persze más előjellel

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.19. 02:44
Jonathan David (Fotó: Getty Images)
Címkék
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Mint ismert, a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának 2. fordulójában a társházigazda Kanada a triplázó Jonathan David vezérletével 6–0-ra legyőzte Katart. Jöjjenek a mérkőzés statisztikái, adatai, érdekességei!

 

Kanadának volt a legtöbb kaput eltalált lövése – szám szerint 8 – egy félidő alatt az 1994-es román válogatott óta.

Jonathan David az első 1966 óta, aki egy rendező ország (jelen esetben Kanada) játékosaként triplázik.

Immár Kanadáé a legnagyobb vb-győzelem (6–0) a CONCACAF-zónából érkező válogatottak közül.

Julen Lopetegui, Katar szövetségi kapitánya a legnagyobb vb-vereséget elszenvedő spanyol edző világbajnokságon a kanadaiak elleni 0–6 után.

Katar az első ázsiai ország világbajnokságon, amely két piros lapot is kapott egy meccsen. Összesen a harmadik nemzet 1966 óta, amely az első egy órában kapott kettőt az Egyesült Államok (2006) és Uruguay (1966) után. 

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI 

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Két piros lap, hat gól, Jonathan David-mesterhármas és egy horrorisztikus sérülés – Kanada kiütötte Katart

A 2022-es házigazda kilenc emberrel zárta a találkozót, Ismaël Konét hordágyon kellett levinni a pályáról.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–KATAR 6–0 (3–0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Cristián Garay (chilei)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg, 71.), Cornelius (Bombito, a szünetben), Laryea – Buchanan (Sigur, 83.), Eustáquio, I. Koné (N. Saliba, 57.), A. Ahmed (Oluwaseyi, 71.) – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Laje, Huhi, H. Ahmed – Edmilson Junior (A. Fati, a szünetben, L. Mendes, 87.), Madibo, Gaber (Manai, a szünetben), Afif (Al-Husszain, 59.) – Abduriszak (Al-Brake, 40.). Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
Gólszerző: Larin (16.), J. David (29., 45+3., 90+2.), Saliba (64.), Manai (75. – öngól)
Kiállítva: H. Ahmed (33.), Madibo (53.)

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