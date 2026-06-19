Statisztikák: Kanada és Katar is több szempontból történelmet írt – persze más előjellel

Kanadának volt a legtöbb kaput eltalált lövése – szám szerint 8 – egy félidő alatt az 1994-es román válogatott óta.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Canada recorded the most shots on target in the first half of a FIFA World Cup match since Romania in 1994 (𝟖 𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 𝐎𝐍 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐄𝐓). 🇨🇦📊 pic.twitter.com/lNeOv1ZhL6 — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

Jonathan David az első 1966 óta, aki egy rendező ország (jelen esetben Kanada) játékosaként triplázik.

Jonathan David is the first player to score a World Cup hat trick for a host nation since 1966. pic.twitter.com/CK7K5J3B0n — StatMuse FC (@statmusefc) June 19, 2026

Immár Kanadáé a legnagyobb vb-győzelem (6–0) a CONCACAF-zónából érkező válogatottak közül.

Canada's 6-0 win over Qatar is the largest ever win by a CONCACAF team at the World Cup. pic.twitter.com/Ua9CrTfmhU — StatMuse FC (@statmusefc) June 19, 2026

Julen Lopetegui, Katar szövetségi kapitánya a legnagyobb vb-vereséget elszenvedő spanyol edző világbajnokságon a kanadaiak elleni 0–6 után.

6-0 - Julen Lopetegui 🇪🇸 se ha convertido en el entrenador español de toda la historia de la @fifaworldcup_es en sufrir la mayor derrota en contra tras la goleada de Canadá a Qatar por 6-0. Set.#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/AUQP5pYRDt — OptaJose (@OptaJose) June 19, 2026

Katar az első ázsiai ország világbajnokságon, amely két piros lapot is kapott egy meccsen. Összesen a harmadik nemzet 1966 óta, amely az első egy órában kapott kettőt az Egyesült Államok (2006) és Uruguay (1966) után.

2 - Qatar 🇶🇦 se ha convertido en la primera selección asiática de la historia en sufrir dos tarjetas rojas🟥🟥 en un partido del @fifaworldcup_es



Tercer equipo desde 1966 que ha recibido dos expulsiones 🟥🟥 en la primera hora de encuentro de un partido de Mundial tras Estados… https://t.co/BqDuOU5Vz0 — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI