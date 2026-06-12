Statisztikák: ha Dél-Korea nyer, azt általában 2–1-es eredménnyel teszi

Ez volt a dél-koreai válogatott nyolcadik győzelme világbajnoki mérkőzésen – ennek a felét 2–1-re, hátrányból felállva abszolválták az ázsiaiak. Úgy is mondhatnánk, hogy a „fordítós” 2–1 Dél-Korea kedvenc eredménye a világbajnokságon.

4 - Four of Korea Republic's eight all-time wins in the FIFA World Cup have been 2-1 victories after conceding the opening goal.



Routine. pic.twitter.com/6g9RiixzGg — OptaJoe (@OptaJoe) June 12, 2026

Szong Hung Min lett a futballtörténelem második koreai játékosa, aki négy világbajnokságon is pályára lépett – ez korábban a jelenlegi szövetségi kapitánynak, Hong Mjung Bónak sikerült 1990 és 2002 között.

4 - Son Heung-Min is the second player to appear in four different FIFA World Cups for Korea Republic (2014-2026), joining current manager Hong Myung-Bo (1990-2002).



Experience. pic.twitter.com/pS3rrf78ty — OptaJoe (@OptaJoe) June 12, 2026

Dél-Korea egyébként kifejezetten jól teljesít a világbajnoki nyitómeccsein, a legutóbbi hét vb-n ugyanis csak egyszer szenvedett vereséget: 2018-ban a svédek bizonyultak jobbnak az ázsiai gárdánál.

Hvang In Bom a harmadik dél-koreai játékos a vb-k történetében, aki egy meccsen gólt és gólpasszt is szerzett. Csoi Szung Ho 1986-ban az olaszok, míg a jelenlegi szövetségi kapitány, Hong Mjung Bo 1994-ben a spanyolok ellen volt képes hasonlóra. Mindeközben a győztes gólt szerző O Hjon Gju a nyolcadik koreai, aki gólt szerzett az első vb-meccsén, s az ötödik, aki mindezt csereként tette.

Fotó: Getty Images

Visszatérve a Feyenoord légiósára, Hvang 73 pontos passzt jegyzett, amely a második legmagasabb mutató egy koreai játékostól 1966 óta – az élen ugyancsak ő áll, ugyanis 2022-ben Ghána ellen 79 pontos passz volt a mérlege. S ha már passzok, a dél-koreai csapat ezen a meccsen jegyezte a legtöbb pontos passzát 1966 óta, szám szerint 468-at. Hvang In Bom egyenlítő találatát 25 passz előzte meg – ez is vb-rekord az ázsiai csapat történetében.

Nem megy a cseheknek Guadalajarában, a közép-európai gárda (a csehszlovák időszakot is beszámítva) ez volt a negyedik veresége a mexikói városban – az előző hármat az 1970-es tornán szenvedték el. Ladislav Krejcí mostani gólját beszámítva elmondhatjuk, hogy 1990 óta a csehek (beszámítva a csehszlovák időszakot is) 14 világbajnoki góljuk felét fejjel szerezték. (Forrás: Opta)