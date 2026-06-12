Statisztikák: ha Dél-Korea nyer, azt általában 2–1-es eredménnyel teszi
Ez volt a dél-koreai válogatott nyolcadik győzelme világbajnoki mérkőzésen – ennek a felét 2–1-re, hátrányból felállva abszolválták az ázsiaiak. Úgy is mondhatnánk, hogy a „fordítós” 2–1 Dél-Korea kedvenc eredménye a világbajnokságon.
Szong Hung Min lett a futballtörténelem második koreai játékosa, aki négy világbajnokságon is pályára lépett – ez korábban a jelenlegi szövetségi kapitánynak, Hong Mjung Bónak sikerült 1990 és 2002 között.
Dél-Korea egyébként kifejezetten jól teljesít a világbajnoki nyitómeccsein, a legutóbbi hét vb-n ugyanis csak egyszer szenvedett vereséget: 2018-ban a svédek bizonyultak jobbnak az ázsiai gárdánál.
Hvang In Bom a harmadik dél-koreai játékos a vb-k történetében, aki egy meccsen gólt és gólpasszt is szerzett. Csoi Szung Ho 1986-ban az olaszok, míg a jelenlegi szövetségi kapitány, Hong Mjung Bo 1994-ben a spanyolok ellen volt képes hasonlóra. Mindeközben a győztes gólt szerző O Hjon Gju a nyolcadik koreai, aki gólt szerzett az első vb-meccsén, s az ötödik, aki mindezt csereként tette.
Visszatérve a Feyenoord légiósára, Hvang 73 pontos passzt jegyzett, amely a második legmagasabb mutató egy koreai játékostól 1966 óta – az élen ugyancsak ő áll, ugyanis 2022-ben Ghána ellen 79 pontos passz volt a mérlege. S ha már passzok, a dél-koreai csapat ezen a meccsen jegyezte a legtöbb pontos passzát 1966 óta, szám szerint 468-at. Hvang In Bom egyenlítő találatát 25 passz előzte meg – ez is vb-rekord az ázsiai csapat történetében.
Nem megy a cseheknek Guadalajarában, a közép-európai gárda (a csehszlovák időszakot is beszámítva) ez volt a negyedik veresége a mexikói városban – az előző hármat az 1970-es tornán szenvedték el. Ladislav Krejcí mostani gólját beszámítva elmondhatjuk, hogy 1990 óta a csehek (beszámítva a csehszlovák időszakot is) 14 világbajnoki góljuk felét fejjel szerezték. (Forrás: Opta)
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)
Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)
A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Cso Hjon Vu (Ulszan), 1 Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), 12 Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)
Védők: 23 Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), 14 Cso Vi Dzse (Csonbuk Motors), 2 I Han Bom (FC Midtjylland – Dánia), 13 I Te Szok (Austria Wien – Ausztria), 4 Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), 15 Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen), 5 Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), 16 Pak Dzsin Szop (Csöcsiang FC – Kína), 22 Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia)
Középpályások: 11 Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 6 Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), 26 I Dong Gjong (Ulszan), 10 I Dzse Szung (Mainz – Németország), 19 I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 I Ki Hjuk (Kangvon FC), 20 Jang Hjun Dzsun (Celtic FC – Skócia), 24 Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), 25 Om Dzsi Szung (Swansea City – Wales), 17 Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), 8 Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia)
Támadók: 9 Cso Ku Szung (FC Midtylland – Dánia), 18 O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), 7 Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok)
Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
A CSEH VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Lukás Hornícek (Sporting Braga – Portugália), 1 Matej Kovár (PSV – Hollandia), 16 Jindrich Stanek (Slavia Praha)
Védők: 6 Stepán Chaloupek (Slavia Praha), 5 Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), 21 David Doudera (Slavia Praha), 3 Tomás Holes (Slavia Praha), 4 Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), 14 David Jurásek (Slavia Praha), 7 Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 20 Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), 2 David Zima (Slavia Praha)
Középpályások: 12 Lukás Cerv (Viktoria Plzen), 8 Vladimír Darida (Hradec Králové), 17 Lukás Provod (Slavia Praha), 18 Michal Sadílek (Slavia Praha), 25 Hugo Sochurek (Sparta Praha), 24 Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), 22 Tomás Soucek (West Ham United – Anglia), 15 Pavel Sulc (Olympique Lyonnais – Franciaország), 26 Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Támadók: 19 Tomás Chory (Slavia Praha), 13 Mojmír Chytil (Slavia Praha), 9 Adam Hlozek (Hoffenheim – Németország), 11 Jan Kuchta (Sparta Praha), 10 Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország)
Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
|Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Dél-Afrika 2–0
|Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Dél-Korea–Csehország 2–1
|Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Csehország–Dél-Afrika
|Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Mexikó–Dél-Korea
|Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Csehország–Mexikó
|Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Dél-Afrika–Dél-Korea