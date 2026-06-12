Nemzeti Sportrádió

Statisztikák és érdekességek a Dél-Korea–Csehország meccs után

P. K.P. K.
2026.06.12. 07:40
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Jam Media
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Ez volt a dél-koreai válogatott nyolcadik győzelme világbajnoki mérkőzésen – sikereiknek felét 2–1-re, hátrányból felállva aratták az ázsiaiak. Úgy is mondhatnánk, hogy a „fordítós” 2–1 Dél-Korea kedvenc eredménye a világbajnokságon. 

Szong Hung Min lett a futballtörténelem második dél-koreai játékosa, aki négy világbajnokságon is pályára lépett – ez korábban a jelenlegi szövetségi kapitánynak, Hong Mjung Bónak sikerült 1990 és 2002 között. 

Dél-Korea egyébként kifejezetten jól teljesít a világbajnoki nyitó meccsein, a legutóbbi hét vb-n ugyanis az első mérkőzésén csak egyszer szenvedett vereséget: 2018-ban a svédek bizonyultak jobbnak az ázsiai gárdánál.

További statisztikák, érdekességek itt olvashatók!

 

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