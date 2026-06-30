Nemzeti Sportrádió

Ronaldo: Amikor Mbappét nézem, eszembe jut a fénykori önmagam

2026.06.30. 12:47
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A dinamika hasonló, az eredményesség még nem: Kylian Mbappé (balra) egyszeres, Ronaldo kétszeres világbajnok (Fotó: AFP)
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Brazília Kylian Mbappé Franciaország Ronaldo


Franciaország toronymagas esélyesként várja a svédek elleni csatát a labdarúgó-világbajnokság keddi játéknapján, William Saliba, Aurélien Tchouaméni és Kylian Mbappé ismét kulcsember lehet. Mbappé eddigi teljesítménye kapcsán megszólalt a brazilok korábbi csatára, az aranylabdás és  kétszeres világbajnok Ronaldo.

„Kylian Mbappé és Lionel Messi megérdemli, hogy minden idők legjobb gólszerzői között emlegessük – mondta a L’Équipe-nek Ronaldo – Amikor Mbappét nézem, eszembe jut a fénykori önmagam. Ő a mai futball egyik legjobbja, méltó örököse a legendáknak. Franciaország egyértelműen esélyes az aranyérem megszerzésére, akárcsak Spanyolország és Argentína.”

A teljes beharangozónk a frnaciák mai meccse elé itt olvasható!

 

 

Brazília Kylian Mbappé Franciaország Ronaldo
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