

Franciaország toronymagas esélyesként várja a svédek elleni csatát a labdarúgó-világbajnokság keddi játéknapján, William Saliba, Aurélien Tchouaméni és Kylian Mbappé ismét kulcsember lehet. Mbappé eddigi teljesítménye kapcsán megszólalt a brazilok korábbi csatára, az aranylabdás és kétszeres világbajnok Ronaldo.

„Kylian Mbappé és Lionel Messi megérdemli, hogy minden idők legjobb gólszerzői között emlegessük – mondta a L’Équipe-nek Ronaldo – Amikor Mbappét nézem, eszembe jut a fénykori önmagam. Ő a mai futball egyik legjobbja, méltó örököse a legendáknak. Franciaország egyértelműen esélyes az aranyérem megszerzésére, akárcsak Spanyolország és Argentína.”

A teljes beharangozónk a frnaciák mai meccse elé itt olvasható!