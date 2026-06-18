Peter Schmeichel szerint Roberto Martínez újabb válogatottat tesz tönkre

Éles kirohanást intézett a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez ellen a Manchester United és a dán válogatott egykori világklasszis kapusa, Peter Schmeichel. A Kongó elleni 1–1-es döntetlen után az 1992-es Európa-bajnok kijelentette: a spanyol szakember konzervatív, gyáva és kiismerhető futballt játszat Cristiano Ronaldóékkal, és ugyanúgy tönkre fogja tenni a remek erőkből álló gárdát, mint azt a belga válogatottal aranygenerációjával tette, amellyel mindössze egy világbajnoki bronzérmet tudott felmutatni – idézi a világ valaha volt egyik legjobb kapusát a goal.com.

„Robert Martínez az egyik legnagyobb csalódást okozó szövetségi kapitány eddig a világbajnokságon – fogalmazott Schmeichel. – Elpocsékolta a belga »aranygenerációt«, és úgy tűnik, most ugyanezt teszi Portugáliával. Hogy lehet olyan játéksokat a kispadon hagyni, mint Rafael Leao vagy Joao Félix, s ragaszkodni egy nem működő rendszerhez? A portugáloknak túl nagy a támadópotenciáljuk ahhoz, hogy ilyen gyávák és kiszámíthatóak legyenek. A taktikája túl konzervatív, a támadásokban nincsen kreativitás, a középpályán nincsenek meg a játékkapcsolatok, és a cserék túl későn jönnek ahhoz, hogy meg tudják változtatni a mérkőzés menetét. A Kongó elleni egy egyes döntetlen komoly figyelmeztetés. Portugáliának van az egyik legerősebb kerete a tornán, de a játékuk minősége meg sem közelíti a képességeiket. Ha nem tesznek sürgősen valamit, újabb lehetőséget hagynak ki a világbajnokság megnyerésére.”

A portugál válogatott következő ellenfele június 24-én 1 órakor a panamai válogatott lesz a K-csoportban.