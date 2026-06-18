Peter Schmeichel szerint Roberto Martínez újabb válogatottat tesz tönkre
Éles kirohanást intézett a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez ellen a Manchester United és a dán válogatott egykori világklasszis kapusa, Peter Schmeichel. A Kongó elleni 1–1-es döntetlen után az 1992-es Európa-bajnok kijelentette: a spanyol szakember konzervatív, gyáva és kiismerhető futballt játszat Cristiano Ronaldóékkal, és ugyanúgy tönkre fogja tenni a remek erőkből álló gárdát, mint azt a belga válogatottal aranygenerációjával tette, amellyel mindössze egy világbajnoki bronzérmet tudott felmutatni – idézi a világ valaha volt egyik legjobb kapusát a goal.com.
„Robert Martínez az egyik legnagyobb csalódást okozó szövetségi kapitány eddig a világbajnokságon – fogalmazott Schmeichel. – Elpocsékolta a belga »aranygenerációt«, és úgy tűnik, most ugyanezt teszi Portugáliával. Hogy lehet olyan játéksokat a kispadon hagyni, mint Rafael Leao vagy Joao Félix, s ragaszkodni egy nem működő rendszerhez? A portugáloknak túl nagy a támadópotenciáljuk ahhoz, hogy ilyen gyávák és kiszámíthatóak legyenek. A taktikája túl konzervatív, a támadásokban nincsen kreativitás, a középpályán nincsenek meg a játékkapcsolatok, és a cserék túl későn jönnek ahhoz, hogy meg tudják változtatni a mérkőzés menetét. A Kongó elleni egy egyes döntetlen komoly figyelmeztetés. Portugáliának van az egyik legerősebb kerete a tornán, de a játékuk minősége meg sem közelíti a képességeiket. Ha nem tesznek sürgősen valamit, újabb lehetőséget hagynak ki a világbajnokság megnyerésére.”
A portugál válogatott következő ellenfele június 24-én 1 órakor a panamai válogatott lesz a K-csoportban.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)