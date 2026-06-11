Optimizmus – Judi Ádám jegyzete

Megtisztelő volt Spanyolország egyik legolvasottabb sportnapilapja, az As újságírójával, Fernando Sánchez Taveróval beszélgetni a vb kapcsán. Már napok óta az Egyesült Államokban dolgozik, s alig van szabad perce. Ami nem is csoda, hiszen a Mexikóból tudósító Borsos László kollégánk példáján érzékeljük, már napokkal a kezdés előtt sem unatkoztak az újságírók. Abban egyetértettünk a spanyol kollégával, hogy hazája válogatottjának megvan a megfelelő erősségű játékoskerete az arany megszerzéséhez, és mondott számos érdekességet, ám szavaiból itt-ott a túlzott optimizmus is kicsengett. Értem, hogy Rodriban bíznak, aki a középpálya királya lehet, de ha már a 2010-es vb-győztes csapattal kapcsolatban vetődött fel a neve, nem igazán férhetett volna be Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Sergi Busquets mellé, ráadásul a mostani formája is hagy kívánnivalót maga után.

Aztán ott van Lamine Yamal „ragyogása és tehetsége”, aki 18 éves korára a világ egyik legjobbja lett. Okkal bíznak benne, káprázatos teljesítményre képes – szerintem már csak a viselkedésén kell javítania. Április 22. óta nem lépett pályára sérülés miatt, vélhetően a Zöld-foki-szigetek elleni meccset még kihagyja – kérdés, milyen formában tér vissza, milyen gyorsan tud felpörögni. Egy éve nem szerzett gólt a nemzeti csapatban, a legtöbben tőle várják, hogy a vb-arany letéteményese legyen, bírja (és szereti) a nyomást – meglátjuk, mi lesz belőle.

A történelemben először fordul elő, hogy nincs Real Madrid-játékos a spanyol vb-keretben, ellenben a Barcelonából nyolc is. Isten ments, hogy megkérdőjelezzem Luis de la Fuente döntését, de a szurkolók talán joggal számoltak Dean Huijsennel és Álvaro ­Carrerasszal. Rendben, utóbbi taktikai okokból maradt ki, a másik két balbekk jobban illik a stratégiához, ám azt nehéz elképzelni, hogy Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte és Marc Pubill is jobb formában van, jobb belső védő Huijsennél. Sőt, ha a statisztikai adatokat és számokat nézzük, pláne ott lenne a madridi helye.

Csatárposzt: Mikel Oyarzabal lesz a befejező, aki nem ezt a szakmát tanulta, kényszerből játszik ott. A portugáloknál Cristiano Ronaldo, a franciáknál Kylian Mbappé, az argentinoknál Lionel Messi vagy Lautaro Martínez, az angoloknál Harry Kane a „kilences”, jó kérdés, Oyarzabal elég lesz-e arra a posztra.

Mindenesetre jó munkát kívánunk Fernando Sánchez Taverónak a vb-re, ám lehet, július 19-én, a döntő napján nem a spanyol dicsőséget hirdeti majd a vb-t záró cikke…

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