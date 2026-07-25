Fő a jókedv! – Malonyai Péter jegyzete

VISSZATÉRŐ SZOKÁS, hogy egy-egy világbajnoksággal véget ér egy korszak, a szövetségi kapitányok életében mindenképpen. A többnyire megbízható források szerint tizenhatnak szűnt meg az állása az idei torna nyomán, többnyire kudarcként minősítve két hónappal ezelőtt még egekig dicsért közreműködésüket. Az úgynevezett „nagy” válogatottak közül a németek már bejelentve döntöttek, a héten kinevezték Jürgen Kloppot. Jó választás, lévén erős, határozott egyéniség, a futballból (szinte) mindent tud. Biztos, hogy mindig károgó honfitársai (élen a nálunk éppen kapitányként nimbuszát romboló Lothar Matthäusszal) kétszer is meggondolják, hogy belekössenek-e.

A várható kinevezéseknél hasonló a helyzet Zinédine Zidane-nal, ő nem csupán edzői (három Bajnokok Ligája-győzelem a Real Madriddal) és játékosmúltja (világ- és Európa-bajnok, BL-győztes) miatt a sportág nagyja (és most ne jöjjön senki nekem Marco Materazzi megfejelésével…), azért is, mert visszafogott a stílusa. Na ja, van mire szerénynek lennie. Az olaszok hasonló okok miatt tesznek jó lóra várhatóan Andrea Pirlóval (világbajnok, BL-győztes), ha már Pep Guardiolánál nem sok esélyük volt. Pirlóról és Zidane-ról szólva áll a meggyőződésem, hogy az edző vagy legyen mindentudó (Klopp), vagy testközelből tudja, érezze, mi történik a pályán, az öltözőben. Ezért örök szövetségi kapitány nálam (túl)menedzselés és kinevezés híján is Nyilasi Tibor és Détári Lajos. Ha már itt tartunk, még az is lehet, hogy azok a szövetségi kapitányok jártak jól, akik kevesek voltak ahhoz, hogy a vb-re utazzanak fiaikkal, így most azt mondanak, amit akarnak.

Mindez persze elmélet, a hétköznapok derítenek majd fényt mindenre. Hogy hozzáértőt idézzek, ott van például Iszaak Dunajevszkij és az ő Szabad szél című operettje, amelyben így száll az ének: „Kapitány, kapitány, fő a jókedv, / amíg tudsz nevetni, baj sosem ér. / Kapitány, kapitány, nézd a tengert /és a napsugár rád onnan visszanéz.” Mindezt azért is, mert akármennyire is nagy dolog a futball, nem érdemes a történéseit drámaként, ne adj’ Isten, sorstragédiaként felfogni. Aktuális és leendő szövetségi kapitányokra egyaránt vonatkozik Királyhegyi Pál cáfolhatatlanja: „Akinek humora van, mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes.”

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!