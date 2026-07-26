Két paksi dupla rendel! – Deák Zsigmond jegyzete

Nem egy óriási aréna a Fehérvári úti futballstadion Pakson, legfeljebb hatezren férnek el benne, ennek ellenére ritkán kell kirakni a kapujára a Megtelt! táblát, ha lenne egyáltalán ilyen feliratú és funkciójú tárgy az ottani szertárban. Éppen ezért nevezhetjük nyugodtan történelminek azt a helyzetet, amikor három napon belül kétszer is közelít befogadóképessége felső határához a hat éve felújított helyre kis sportlétesítmény. Márpedig most éppen ez történt, csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjének 2. fordulójában a Panathinaikosz, a vasárnapi NB I-es rajton a Ferencváros vendégjátéka vonzott tömegeket Paksra. Fogalmazhatnánk úgy, hogy ellepték a zöld-fehér mezes drukkerek a Duna-parti városkát, ám mivel a látogatók mellett a hazaiak is zöld-fehérek, más színkombinációt eleve felesleges lett volna keresni.

A görög gárda és a Fradi nemrég, idén januárban 1–1-re ment egymással az Európa-liga alapszakaszában, mondhatjuk tehát, hogy hozzávetőleg hasonló erőkből állnak, s ezek az erők első látásra nagyobbak, mint a paksiaké. A Pana ellen csütörtökön ez meglátszott és meg is valósult egy 2–1-es vereség képében, ám mivel aznap az FTC szintén érdekelve volt a nemzetközi porondon (s múlta felül Hollandiában a Twentét), a kétfrontos helytállás a legutóbbi ezüst- és bronzérmes vasárnapi bajnoki rangadóján kevésbé számított, hiszen mindkét felet érintette. Ezt azért érdemes említeni, mert a többi magyar kupacsapaton szemlátomást kijött a dupla terhelés az NB I-es rajton, a címvédő Győr egyórás ember­előnyben sem bírt az újonc Vasassal, a Debrecen pedig simán kikapott otthon, a Nagyerdőben a Puskás Akadémiától.