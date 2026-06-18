Nemzeti Sportrádió

Nincs meg a második 0–0: Ghána a hajrában verte meg Panamát

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 03:03
Fotó: Getty Images
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Foci vb 2026
15 perce

Ghána a 95. percben kotorta be a győztes gólt Panama ellen

Sokáig eseménytelen volt a mérkőzés, amelyen a ghánaiak sérülés miatt le kellett cseréljék elsőszámú kapusukat.

 

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Ghána a 95. percben kotorta be a győztes gólt Panama ellen

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