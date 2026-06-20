Neuer: Egyértelmű, hogy megnyerhetjük a vb-t, máskülönben nem lennék itt

A német válogatott a 2. fordulóban Elefántcsontaprt ellen lép pályára. A meccs előtti sajtótájékoztatón Manuel Neuer elmondta, a vb után nem kíván többször a válogatottban szerepelni – 2024 után másodszor vonul vissza a nemezti csapattól –, de ha nem hinne benne, hogy megnyerhetik a vb-t, már ezen a tornán sem venne részt.

„Egyértelmű, hogy a csapat képes megnyerni a világbajnokságot. Különben nem lennék itt” – mondta Neuer.