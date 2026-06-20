Nemzeti Sportrádió

Neuer: Egyértelmű, hogy megnyerhetjük a vb-t, máskülönben nem lennék itt

2026.06.20. 13:06
Manuel Neuer válaszol az újságírók kérdéseire az Elefántcsontpart elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón (Fotó: AFP)
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A német válogatott a 2. fordulóban Elefántcsontaprt ellen lép pályára. A meccs előtti sajtótájékoztatón Manuel Neuer elmondta, a vb után nem kíván többször a válogatottban szerepelni – 2024 után másodszor vonul vissza a nemezti csapattól –, de ha nem hinne benne, hogy megnyerhetik a vb-t, már ezen a tornán sem venne részt.

„Egyértelmű, hogy a csapat képes megnyerni a világbajnokságot. Különben nem lennék itt” – mondta Neuer.

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2026.06.18. 21:18

Manuel Neuer a vb után visszavonul a válogatottól

A 40 éves kapus nem tervez ott lenni két év múlva a következő Eb-n.

 

Müncheni klubtársa, Joshua Kimmich pedig az elefántcsontpartiak szélsőjét, a Liverpool által is kiszemelt Yan Diomandét méltatta.

„Kifejezetten egyedi, ahogy cselez: elindul, megáll, kicsit Kingsley Comanra emlékeztet a bayernes időkből. Hihetetlenül gyorsan indul meg, majd mire csatlakozik a futóversenyhez a védő, Diomande megáll, a

 védő pedig elszáll, majd jöhet az újabb felgyorsítás.”

A mérkőzés beharangozója ide kattintva olvasható:

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Joshua Kimmich: Őrület Yan Diomande fejlődése

KEZDÉS: 22.00. Mindössze másodszor találkozik Németország és Elefántcsontpart a futballpályán, a 17 évvel ezelőtti mérkőzés középpontjába egy másik kapus és a gyász került.

 

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