Neuer: Egyértelmű, hogy megnyerhetjük a vb-t, máskülönben nem lennék itt

A német válogatott a 2. fordulóban Elefántcsontaprt ellen lép pályára. A meccs előtti sajtótájékoztatón Manuel Neuer elmondta, a vb után nem kíván többször a válogatottban szerepelni – 2024 után másodszor vonul vissza a nemezti csapattól –, de ha nem hinne benne, hogy megnyerhetik a vb-t, már ezen a tornán sem venne részt.
„Egyértelmű, hogy a csapat képes megnyerni a világbajnokságot. Különben nem lennék itt” – mondta Neuer.
Müncheni klubtársa, Joshua Kimmich pedig az elefántcsontpartiak szélsőjét, a Liverpool által is kiszemelt Yan Diomandét méltatta.
„Kifejezetten egyedi, ahogy cselez: elindul, megáll, kicsit Kingsley Comanra emlékeztet a bayernes időkből. Hihetetlenül gyorsan indul meg, majd mire csatlakozik a futóversenyhez a védő, Diomande megáll, a
védő pedig elszáll, majd jöhet az újabb felgyorsítás.”