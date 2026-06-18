Nemzeti Sportrádió

Manuel Neuer a vb után visszavonul a válogatottól

2026.06.18. 21:18
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Manuel Neuernek ez az utolsó tornája a német válogatottal (Fotó: Getty Images)
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Manuel Neuer a világbajnokság után nem játszik többet a német labdarúgó-válogatottban.

A 40 éves kapus sorozatban ötödik vb-jén szerepel, és a 2024-es Európa-bajnokság után egyszer már lemondta a válogatottságot.

„Alapos okkal vonultam vissza 2024-ben a hazai Eb után. Számomra az volt a helyes döntés, és akkor túl nagy teher lett volna nekem, hogy az elmúlt két évben is játsszak a válogatottban” – fogalmazott Neuer csütörtöki sajtótájékoztatón.

A 2014-ben világbajnok, míg 2010-ben vb-bronzérmes Neuer a két évvel ezelőtti kontinenstornán a negyeddöntőben búcsúzott a németekkel.

„Egyértelmű, hogy ez az utolsó tornám. Nem tervezek ott lenni két év múlva a következő Eb-n. Az elmúlt napokban azzal a ténnyel kellett szembenéznem, hogy ezek az utolsó meccseim. De minden mérkőzésre most is várakozással tekintek, és nem búcsúként” – tette hozzá.

A németek a Curacao elleni 7–1-es győzelemmel kezdték a vb-t, szombaton pedig Elefántcsontparttal játszanak.

 

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