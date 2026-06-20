Joshua Kimmich: Őrület Yan Diomande fejlődése

TÖBB MINT FÉL ÓRÁN ÁT faggatták az újságírók Manuel Neuert a német válogatott sajtótájékoztatóján, s bár szenzációként süvített át a világsajtón a hír, nem okozott meglepetést, hogy ismét bejelentette visszavonulását a válogatottól, természetesen csak a világbajnokság végeztével. Eredetileg a hazai rendezésű, 2024-es Európa-bajnokságon zárta le pályafutása ezen szakaszát, s hosszú kísérletezés végére a Hoffenheim rutinos kapusa, Oliver Baumann tűnt az első számú választásnak a poszton, hogy aztán közvetlenül a vb előtt elvegyék tőle a lehetőséget. Ahogy a visszatérés bejelentésétől számítani lehetett rá, a Bayern Münchenben azóta is magas színvonalon védő Neuer játszott a Curacao elleni, 7–1-re megnyert csoportmeccsen, s várhatóan szombat este Elefántcsontpart ellen is ő kezd. A csapattársak győzelemmel szívességet tehetnének Baumann-nak, hiszen szinte biztossá válna a csoportelsőség, ez esetben talán a szövetségi kapitány is megfontolná a kapuscserét a harmadik fordulóra.

„Egy kis sérüléssel bajlódtam február-március környékén, és először vissza akartam nyerni a formámat – mondta a 125-szörös válogatott, világbajnok kapus. – Aztán azon gondolkoztunk, képes vagyok-e játszani a tornán, edzeni rendesen. Alapos indokkal vonultam vissza 2024-ben. Sportszakmai szempontból komoly terhet jelentett volna ennyi meccset játszani, miközben a Bayern Münchennel minden sorozatban az utolsó mérkőzésekig versenyben voltunk. Először Oliver Baumann-nal találkoztam és beszéltem, remek a kapcsolatunk. Nyíltan elmagyaráztuk egymásnak az álláspontunkat, és ki kell emelnem Oli kitűnő selejtezős teljesítményét is. Tulajdonképpen biztosan mondhatom, hogy ez az utolsó nagy tornám, nem tervezek ott lenni a 2028-as Európa-bajnokságon. Ugyanakkor az Eb-n sem azon tűnődtem, hogy azok az utolsó mérkőzéseim, ezúttal sem így teszek. Csak előre nézek, és nem szeretnék valami különleges búcsúmezt sem. Egyértelmű, hogy a csapat képes megnyerni a világbajnokságot. Különben nem lennék itt.”

Mindössze másodszor találkozik Németország és Elefántcsontpart a futballpályán, a 17 évvel ezelőtti mérkőzés középpontjába egy másik kapus és a gyász került. A 2000-es évek kiváló, nyolcszoros válogatott kapusa, Robert Enke hosszú évek óta tartó depressziója, és kislánya halála miatt 2009 november 10-én önkezével vetett véget életének, s az Elefántcsontpart elleni összecsapás volt a németek első megmérettetése a tragédia után. A végeredmény 2–2 lett.

Joshua Kimmich, a németek jobbhátvédje az afrikai csapat talizmánját, a 19 éves Yan Diomandét méltatta a FIFA-nak: „Mindkét csapat jó felépítésű játékosokból áll, így nehéz ellenfélre számítok. Elefántcsontpart a kiváló támadói és remek ellentámadásai miatt veszélyes. Sok olyan eleme van a játékunknak, amellyel nehéz helyzetbe hozhatjuk őket. Yan Diomande fejlődése őrület. David Raum mesélt nekem róla, milyen kiegyensúlyozottan játszott, és micsoda pillanatai voltak. Kifejezetten egyedi, ahogy cselez: elindul, megáll, kicsit Kingsley Comanra emlékeztet a bayernes időkből. Hihetetlenül gyorsan indul meg, majd mire csatlakozik a futóversenyhez a védő, Diomande megáll, a védő pedig elszáll, majd jöhet az újabb felgyorsítás.”