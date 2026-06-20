„Nem fogunk mindent eldobni egy hét alatt” – Tunézia új kezdetben reménykedik

Nem kis feladat vár Hervé Renard-ra, a tunéziaiak napokban kinevezett szövetségi kapitányára: fel kell ráznia csapatát a Svédország elleni 1–5 után.
Csapata vasárnap hajnalban Japán ellen lép pályára, hibázási lehetőség nincs. A francia tréner így fordult játékosaihoz:
„Felejtsétek el a közösségi médiát, tegyétek félre – különösen most. Vigyázzatok magatokra és maradjon tiszta a fejetek. Világbajnokságon vagyunk, srácok. Mennyi időbe telt, mire ideértetek? Négy év? Két év selejtező? Nem fogunk mindent eldobni egy hét alatt. A futballban nem lehet nyerni, ha nem játszotok egységesen!”
A mérkőzést felvezető előzetesünk ide kattintva olvasható el!
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