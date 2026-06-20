Három nap alatt kell csodát tennie Hervé Renard-nak

MAGYAR ÉRDEKELTSÉGE is lesz a vasárnap hajnali Tunézia–Japán mérkőzésnek. Mint hírül adtuk: a nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a találkozót (egyik segítője Tunyogi Ferencz lesz). A román szövetség delegáltjaként szereplő magyar bírónak ez lesz első meccse ezen a tornán, sőt – miközben vezetett már Bajnokok Ligája-döntőt is –, az első vb-meccse pályafutása során. Ami pedig neki az első, a FIFA-nak már az ezredik: a Tunézia–Japán összecsapás lesz ugyanis a világbajnokság 1930 óta íródó történetének az 1000. mérkőzése. A jubileumra különleges felszerelést is kapott a játékvezetői csapat Pierluigi Collinától, a FIFA játékvezetői bizottságának elnökétől, aki egyébként a 2002-es vb-döntőt vezette Jokohamában.

A tunéziai csapat háza táján persze ennél is nagyobb az izgalom, szövetségi kapitányuk az egyetlen a 48 közül, aki még nem irányított csapatot az idei vb-n: merthogy pár napja nevezték ki, hiszen a tunéziai szövetség az első meccs, a Svédország ellen elszenvedett 5–1-es vereség után azonnal kirúgta Sabri Lamouchit. A beugró szakvezető a francia Hervé Renard, aki lassan körbejárja Afrikát, csak a földrész válogatottjai közül irányította már Zambiát, Angolát, Elefántcsontpartot és Marokkót is. Vitt már véghez néhány csodát, például Zambiával és Elefántcsontparttal is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját. De talán mindkettőnél nagyobb tett lenne, ha Tunéziát ebből a helyzetből továbbjuttatná a csoportból, amelyben ott van Hollandia és a vele döntetlent játszó Japán is, nem beszélve a svédekről, akik már alaposan helybenhagyták őket.

A jelek szerint Renard a rendrakással kezdett, mint egy felvétel bizonyítja, érkezése első napján ezt mondta a játékosainak: „Felejtsétek el a közösségi médiát, tegyétek félre – különösen most. Vigyázzatok magatokra és maradjon tiszta a fejetek. Világbajnokságon vagyunk, srácok. Mennyi időbe telt, mire ideértetek? Négy év? Két év selejtező? Nem fogunk mindent eldobni egy hét alatt. A futballban nem lehet nyerni, ha nem játszotok egységesen!”

Az új tunéziai kapitány első sajtótájékoztatóján dicsérte az ellenfelet: „Pontosan tudom, milyen minőséget képvisel ez a csapat. Japán ma egész Ázsia legerősebb válogatottja.”

Japán az első meccsen 2–2-t játszott Hollandiával, Kamada Daicsi a 88. percben szerzett egyenlítő gólja jól mutatja a japánok „soha ne add fel” mentalitását.

„Nagyon erős ellenféltől szereztünk pontot, a csapat egységes volt, a játékosaim kitartóak, az utolsó pillanatig küzdöttek, és nem adták fel – mondta Morijaszu Hadzsime, Japán szövetségi kapitánya, aki azonban reméli, Tunézia ellen többet mutatnak, és világossá tette, hogy Hollandia ellen is győzni akartak. – Három pontot akartunk szerezni, nem egyet, tehát ebből a szempontból egy kicsit csalódás volt az a meccs. Tunézia ellen már győznünk kell.”