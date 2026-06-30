„Mondja meg valaki Nagelsmann-nak, hogy ez így nem mehet tovább!” – sajtóvisszhang

Nem kíméli Julian Nagelsmannt a német sajtó, miután a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében Paraguay búcsúztatta a nationalelfet. A kritikusok túlnyomó többsége, így a volt magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus szerint is távoznia kell a szakembernek, egyedül Friedrich Merz kancellár látta meg a pozitívumot a kínos búcsúban.
„Valaki mondja meg Nagelsmann-nak, hogy ez így nem mehet tovább” – írta a Süddeutsche Zeitung, amely cinikusan megjegyzi: a tréner valóban sikerrel abszolválta a csoportkört, de csak azért, mert a világbajnokságon részt vevő csapatok létszámát 32-ről 48-ra emelték fel.
Friedrich Merz kancellár közösségimédia-bejegyzésében teljesen más hangnemet ütött meg.
„Bár a kiesés fáj, micsoda meccs volt! A világbajnokságon mutatott odaadásotokkal és csapatszellemetekkel példát mutattatok az országunknak. Büszkék vagyunk rátok” – üzent a válogatottnak a politikus.
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