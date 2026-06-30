Nemzeti Sportrádió

„Mondja meg valaki Nagelsmann-nak, hogy ez így nem mehet tovább!” – sajtóvisszhang

2026.06.30. 11:06
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Némtország Julian Nagelsmann
Nem kíméli Julian Nagelsmannt a német sajtó, miután a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében Paraguay búcsúztatta a nationalelfet. A kritikusok túlnyomó többsége, így a volt magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus szerint is távoznia kell a szakembernek, egyedül Friedrich Merz kancellár látta meg a pozitívumot a kínos búcsúban.

 

 

„Valaki mondja meg Nagelsmann-nak, hogy ez így nem mehet tovább” – írta a Süddeutsche Zeitung, amely cinikusan megjegyzi: a tréner valóban sikerrel abszolválta a csoportkört, de csak azért, mert a világbajnokságon részt vevő csapatok létszámát 32-ről 48-ra emelték fel.

 

Friedrich Merz kancellár közösségimédia-bejegyzésében teljesen más hangnemet ütött meg.

„Bár a kiesés fáj, micsoda meccs volt! A világbajnokságon mutatott odaadásotokkal és csapatszellemetekkel példát mutattatok az országunknak. Büszkék vagyunk rátok” – üzent a válogatottnak a politikus.

További vélemények, sajtóvisszhang:

Foci vb 2026
1 órája

Fejjel mentünk a falnak – így reagáltak Németországban a válogatott kiesésére

Abban gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy Nagelsmann-nak mennie kell a kínos búcsú után.

 

foci vb 2026 vb 2026 Némtország Julian Nagelsmann
Legfrissebb hírek

Zlatan Ibrahimovic: Nem ismertem rá a holland csapatra

Foci vb 2026
19 perce

Zavargások törtek ki Hollandiában a vb-kiesés után

Foci vb 2026
33 perce

A mexikói szurkolók éjszakai „szerenáddal” lepték meg az ecuadoriakat – videó

Foci vb 2026
47 perce

„Próbálja meg újra a következő vb-n” – Neymar odaszúrt a német jósnak

Foci vb 2026
47 perce

Közös imádkozással ünnepeltek a marokkóiak a továbbjutás után – fotó

Foci vb 2026
1 órája

Édesanyjával ünnepelte a továbbjutást a marokkóiak hőse – videó

Foci vb 2026
1 órája

A holland sajtó egy része Koeman fejét követeli, Ibrahimovic is kritizálja a kapitányt

Foci vb 2026
1 órája

Cristiano Ronaldo megható üzenetet kapott az édesanyjától

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik