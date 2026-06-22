Mohamed Szalah az egyiptomi futballtörténelem egyik legszebb fejezetét írná meg hazájával

„Hihetetlen! Nem is tudom, hogyan fejezzem ki szavakkal azt, amit átéltünk. Hatalmas eredményt értünk el. Reméljük, tovább is jutunk a csoportból és az egyiptomi labdarúgás történelmének egyik legnagyobb eredményét tudjuk majd közösen megírni!” – fogalmazott a FIFA honlapjának az egyiptomiak vezető gólját szerző Mohamed Szalah.

Darren Bazeley, Új-Zéland szövetségi kapitánya így látta az eseményeket:

„Csalódástkeltő a vereségünk. Nagyon jól játszottunk az első félidőben: nálunk volt többet a labda és jó pár helyzetünk is akadt. Sajnos a második félidőben nem tudtuk felvenni a ritmust. Egyiptom felgyorsította a játékot, és nem tudtuk megismételni a szünet előtti jó játékunkat. Még egy mérkőzés választ el minket attól, hogy egy továbbjutással történelmet írjunk. Tudjuk, hogy ehhez le kell győznünk Belgiumot.”