Megvannak a panamai–angol és a horvát–ghánai meccs kezdőcsapatai
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–ANGLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New Jersey Stadion, 23 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Abdulramán al-Dzsasszím (katari)
PANAMA: Mosquera – Murillo, Escobar, José Córdoba, Andrade, Gutiérrez – Cristian Martínez, Bárcenas, Harvey, José Luis Rodríguez – Tomás Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
A kispadon: Mejía (k), Samudio (k), Blackman, E. Davis, Farina, Miller, J. Ramos, Carrasquilla, Godoy, Londono, Quintero, Yanis, Ismael Díaz, Fajardo, Waterman
ANGLIA: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Jude Bellingham – Saka, Rogers, Rashford – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson (k), Trafford (k), R. James, Stones, Chalobah, Burn, Rice, Mainoo, J. Henderson, Gordon, Eze, Spence, Madueke, Watkins, Toney
HORVÁTORSZÁG–GHÁNA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic, P. Sucic, Baturina – Budimir. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Pandur (k), Kotarski (k), Vuskovic, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Gvardiol, Caleta-Car, Erlic, Jakic, Moro, L. Sucic, Fruk, Kramaric, Matanovic, Musa
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Partey, Owusu, Sibo – K. Sulemana, J. Ayew, Semenyo. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
A kispadon: Anang (k), Ati-Zigi (k), Mumin, Opoku, Oppong Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Yirenkyi, Adu, Bonsu Baah, Nuamah, Thomas-Asante, I. Williams