Nemzeti Sportrádió

Megsérült az osztrákok védője, véget érhetett neki a vb

V. B.V. B.
2026.06.17. 17:52
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Stefan Posch állkapcsa sérült meg (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Stefan Posch osztrák válogatott Ralf Rangnick

Az osztrák válogatott 29 éves védője, Stefan Posch megsérült a Jordánia elleni mérkőzés (3–1) hajrájában, az ő állapotáról beszélt Ralf Rangnick szövetségi kapitány.

„Valószínűleg megrepedt az állkapcsa. Reméljük, nem tört el, mert ha igen, akkor véget ért neki a torna” – idézi az ORF a 67 éves szakvezető szavait.

A végső diagnózisra tehát még várni kell, de jó hír az osztrákoknak, hogy a kisebb izomproblémákkal küzdő David Alaba jól van, és játszhat a következő összecsapáson.

 

vb 2026 Stefan Posch osztrák válogatott Ralf Rangnick
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