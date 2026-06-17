Megsérült az osztrákok védője, véget érhetett neki a vb

Az osztrák válogatott 29 éves védője, Stefan Posch megsérült a Jordánia elleni mérkőzés (3–1) hajrájában, az ő állapotáról beszélt Ralf Rangnick szövetségi kapitány.

„Valószínűleg megrepedt az állkapcsa. Reméljük, nem tört el, mert ha igen, akkor véget ért neki a torna” – idézi az ORF a 67 éves szakvezető szavait.

A végső diagnózisra tehát még várni kell, de jó hír az osztrákoknak, hogy a kisebb izomproblémákkal küzdő David Alaba jól van, és játszhat a következő összecsapáson.