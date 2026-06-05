Meghódítanák Amerikát – vikingnek öltözve pózoltak Haalandék
Megindultak a viking hadak, hogy meghódítsák Amerikát – legalábbis ezt sugallja a norvég labdarúgó-válogatott hivatalos X-oldalán közzétett fotó. Az északiak az Újvilág „felfedezése” előtt még fotózkodtak egyet az egyik norvég fjordnál, Erling Haaland és társai harcos őseik viseletében pózoltak a kamerák előtt, jelezve: egyértelmű szándékkal, hódítani utaznak a világbajnokságra.
A norvég labdarúgó-válogatott Franciaország, Irak és Szenegál társaságában az I-csoportban küzd a továbbjutásért.
A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburg – Németország)
Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)
Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
|Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Szenegál
|X–X
|Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Irak–Norvégia
|X–X
|Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Franciaország–Irak
|X–X
|Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Norvégia–Szenegál
|X–X
|Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion
|Norvégia–Franciaország
|X–X
|Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Szenegál–Irak
|X–X