Meghódítanák Amerikát – vikingnek öltözve pózoltak Haalandék

Megindultak a viking hadak, hogy meghódítsák Amerikát – legalábbis ezt sugallja a norvég labdarúgó-válogatott hivatalos X-oldalán közzétett fotó. Az északiak az Újvilág „felfedezése” előtt még fotózkodtak egyet az egyik norvég fjordnál, Erling Haaland és társai harcos őseik viseletében pózoltak a kamerák előtt, jelezve: egyértelmű szándékkal, hódítani utaznak a világbajnokságra.

A norvég labdarúgó-válogatott Franciaország, Irak és Szenegál társaságában az I-csoportban küzd a továbbjutásért.

⚔️ VIKING INVASION INCOMING!



🇳🇴 The Norway squad went FULL berserker mode with an epic Viking-themed photoshoot before storming the United States for the FIFA World Cup 2026.



🔥 These boys aren’t just playing football… they’re raiding it! pic.twitter.com/SHGWtL6euk — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 5, 2026

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburg – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken