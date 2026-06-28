Martínez változtatott a portugál kezdőcsapaton – így állnak fel a K-csoportban

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

K-CSOPORT

KOLUMBIA–PORTUGÁLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Miami, 1.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Faghani (ausztrál)

KOLUMBIA: Vargas – S. Arias, D. Sánchez, Lucumi, Machado – Lerma, Puerta – J. Arias, J. Rodríguez, L. Díaz – J. Córdoba. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

A kispadon: Ospina, A. Montero (kapusok), Mina, Mojica, D. Munoz, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campaz, A. Gómez, C. Hernández, L. Suárez

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha, R. Neves – Neto, B. Fernandes, Félix – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

A kispadon: José Sá, Rui Silva (kapusok), Semedo, T. Araújo, Dalot, Inácio, Nunes, S. Costa, B. Silva, J. Neves, Guedes, Trincao, G. Ramos, Leao, F. Conceicao

KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Atlanta, 1.30 (Tv: Duna World). Vezeti: Zwayer (német)

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, Kapuadi, J. Kayembe, Kalulu, Mukau, Bongonda, Tshibola, Pickel, E. Kayembe, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza

ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Orozov, Ashurmatov – Alijonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev – Fayzullayev, Hamdamov – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro

A kispadon: Ergashev, Yusupov (kapusok), Abdullayev, Olmasaliyev, Sayfiyev, B. Karimov, Hamrobekov, Eshmurodov, Ganiyev, Amonov, Iskanderov, Orunov, Jiyanov, Esanov, Sergeyev

1. Kolumbia 2 2 – – 4–1 +3 6 2. Portugália 2 1 1 – 6–1 +5 4 3. Kongói DK 2 – 1 1 1–2 –1 1 4. Üzbegisztán 2 – – 2 1–8 –7 0 A K-CSOPORT ÁLLÁSA

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Otkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)

Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrux Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), 24 Behruz Karimov (Surkhon), 26 Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Olmasaliyev (AGMK)

Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), 10 Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Orunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiyev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)

Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)