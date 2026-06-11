Máris megvan a világbajnokság első piros lapja

Nyolcvanezer szurkoló, három kiállítás és sima mexikói győzelem a világbajnokság nyitó meccsén

HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. Hazai pályán nyitották meg a tornát a mexikóiak, akik már az első félidőben vezettek majd kettős emberelőnyben a legnagyobb sztár, Jiménez is beköszönt, hogy aztán egy újabb kiállítás zárja le a meccset.