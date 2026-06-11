Nemzeti Sportrádió

Máris megvan a világbajnokság első piros lapja

R. D. P.R. D. P.
2026.06.11. 22:23
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A dél-afrikai Yaya Sithole kapta, miután buktatta a gólhelyzetben kapura törő Brian Gutiérrezt.

A piros lapot a brazil Wilton Sampaio játékvezető mutatta fel.

A mérkőzés élő tudósítását itt követhetik:

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HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. Hazai pályán nyitották meg a tornát a mexikóiak, akik már az első félidőben vezettek majd kettős emberelőnyben a legnagyobb sztár, Jiménez is beköszönt, hogy aztán egy újabb kiállítás zárja le a meccset.

 

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