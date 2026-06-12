Nemzeti Sportrádió

Magaslati levegő, meglepő kezdőcsapat – kesereg a cseh sajtó

P. K.P. K.
2026.06.12. 07:30
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„Hatalmas eufória, majd koreai fordítás és kihagyott helyzetek. A cseh világbajnokságra való visszatérés nem hozott pontokat” – írja főcímében a sport.cz
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A Dél-Korea–Csehország (2–1) vb-meccs után a sport.cz azt emeli ki, hogy bár Ladislav Krejcí gólja után minden esélye megvolt a cseh válogatottnak a győzelemre, de a délkoreaiak Hvang In Bom vezérletével fordítottak, utána pedig hiába volt meg az esély az egyenlítésre, kimaradtak a helyzetek. Így húsz év után vereséggel tért vissza Csehország a labdarúgó-világbajnokságra.

 

 

„Ha valamire szüksége volt a cseh labdarúgóknak az a jó tornakezdés lett volna a világbajnokságon – írja összegzésében a Dél-Koreától elszenvedett vereség után a vezető cseh sportportál, a sport.cz.Ladislav Krejcí csapatkapitány gólja után nagyon jó esélyünk volt a győzelemre, de végül 2–1-re kikapott a válogatottunk Dél-Koreától Guadalajarában. A mérkőzés sztárja a gólt és gólpasszt is jegyző Hvang In Bom volt. A 20 év utáni vb-visszatérés így nem hozott pontokat Csehországnak, hiába járt a végén közel az egyenlítéshez Adam Hlozek és Michal Sadílek is.”

A sport.cz kiemeli, két meglepetés is volt Miroslav Koubek szövetségi kapitány kezdőcsapatában az 1500 méteres tengerszint feletti magasságon rendezett meccsen. David Jurásek helyett Jaroslav Zeleny kezdett a bal szélen, akinek ez volt a harmadik válogatott meccse ezen a poszton.  

A portál a meccsről szólva arról ír, hogy egy nagyon hektikus találkozó volt, amin mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei, de a koreaiak jobban éltek a lehetőségeikkel. A szerző hozzáteszi, érdekes, hogy a csehek a meccs előtt panaszkodtak, hogy fizikailag megterhelő lesz a magaslatii levegő, ehhez képest az öt  cserelehetőségből végül csak négyet használtak ki.

 

 

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