Magaslati levegő, meglepő kezdőcsapat – kesereg a cseh sajtó

„Ha valamire szüksége volt a cseh labdarúgóknak az a jó tornakezdés lett volna a világbajnokságon – írja összegzésében a Dél-Koreától elszenvedett vereség után a vezető cseh sportportál, a sport.cz. – Ladislav Krejcí csapatkapitány gólja után nagyon jó esélyünk volt a győzelemre, de végül 2–1-re kikapott a válogatottunk Dél-Koreától Guadalajarában. A mérkőzés sztárja a gólt és gólpasszt is jegyző Hvang In Bom volt. A 20 év utáni vb-visszatérés így nem hozott pontokat Csehországnak, hiába járt a végén közel az egyenlítéshez Adam Hlozek és Michal Sadílek is.”

A sport.cz kiemeli, két meglepetés is volt Miroslav Koubek szövetségi kapitány kezdőcsapatában az 1500 méteres tengerszint feletti magasságon rendezett meccsen. David Jurásek helyett Jaroslav Zeleny kezdett a bal szélen, akinek ez volt a harmadik válogatott meccse ezen a poszton.

A portál a meccsről szólva arról ír, hogy egy nagyon hektikus találkozó volt, amin mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei, de a koreaiak jobban éltek a lehetőségeikkel. A szerző hozzáteszi, érdekes, hogy a csehek a meccs előtt panaszkodtak, hogy fizikailag megterhelő lesz a magaslatii levegő, ehhez képest az öt cserelehetőségből végül csak négyet használtak ki.