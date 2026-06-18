Nemzeti Sportrádió

Lélegeztetőgépre került az 1994-ben vb-győztes brazil válogatott szövetségi kapitánya

2026.06.18. 17:06
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Carlos Alberto Parreira 2014-ben (Fotó: Getty Images)
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Brazília Carlos Alberto Parreira brazil válogatott
A riói Szamaritánus Kórház intenzív osztályán gépi lélegeztetést kap Carlos Alberto Parreira, az 1994-es világbajnok brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A kórház már korábban közölte, hogy a 83 éves edzőt beszállították hozzájuk, de állapotáról csak később számoltak be. A legfrissebb tájékoztatásuk alapján Parreirát az intenzív osztályon kezelik, és állapota ugyan stabil, de így is gépi lélegeztetést kap.

A brazil futballtörténelem egyik legsikeresebb trénerénél 2023-ban Hodgkin-kórt diagnosztizáltak, ami a nyirokrendszert, a szervezet immunrendszerét érintő rosszindulatú daganatos megbetegedés.

Carlos Alberto Parreira az 1970-es vb-n már a brazilok szakmai stábjában tevékenykedett erőnléti edzőként, akkor szerezték a harmadik aranyérmüket. Az edző egyike annak a két szövetségi kapitánynak – Bora Milutinovics a másik –, aki öt különböző válogatottal volt vb-résztvevő. Honfitársait az 1994-es és a 2006-os tornán irányította – előbbin az ötszörös vb-győztes dél-amerikai ország negyedik aranyérmét szerezték meg –, továbbá ült Kuvait (1982), az Arab Emírségek (1990), Szaúd-Arábia (1998) és Dél-Afrika (2010) kispadján is. A brazilokkal 2004-ben Copa Américát, 2005-ben Konföderációs Kupát nyert.

 

Brazília Carlos Alberto Parreira brazil válogatott
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