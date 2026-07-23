Neymar újabb balhéja: pókerezett, miközben csapattársai játszottak

Könnyed életvitele miatt újra a kritikák célkeresztjébe került Neymar – szúrta ki a barcelonai Mundo Deportivo. A brazil klasszis a közelmúltban visszatért klubcsapatához, a Santoshoz, de saját kérésére még nem lépett pályára, arra hivatkozva, hogy a világbajnokság után több időre van szüksége legjobb fizikai állapota visszanyeréséhez.

Ehhez képest a brazilok szempontjából kudarccal végződő torna után már másodszor vett részt pókerversenyen: az első szerepléséről is hírt adtunk, s néhány nappal később újra asztalhoz ült, miközben csapata, a Santos a Copa Sudamericana rájátszásában 4–1-re legyőzte Venezuelában az Universidad Centralt. A korábbi Barcelona-játékos ezúttal a Sao Paulóban rendezett brazil pókerbajnokság (BSOP Winter) versenyén szerepelt; a közösségi médiában gyorsan el is terjedtek a róla készült fotók és videók, amelyeken láthatóan élvezi a játékot, noha nem ért el pénzdíjjal járó helyezést.

Az eset után a brazil sajtó ismét megkérdőjelezte a játékos hozzáállását és profizmusát, őt azonban ez láthatóan cseppet sem zavarta. Olyannyira nem, hogy a közösségi médiában már-már pimasz stílusban reagált az őt ért támadásokra: „Az élet egy játék” - írta az Instagram-oldalán.