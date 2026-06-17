Kovács István először vezet vb-mérkőzést

Kovács István a 2022-es világbajnokságon csak negyedik játékvezetői feladatokat kapott, a tengerentúli vb-n viszont június 20-án (közép-európai idő szerint június 21-én reggel) levezeti az első mérkőzését.

A nagykárolyi játékvezető Monterreyben a Tunézia–Japán mérkőzést kapta. A kapitányváltáson átesett afrikaiak a svédek elleni 1–5 után javítanának, míg az ázsiaiak értékes döntetlent értek el Hollandia ellen (2–2). Kovács munkáját szokás szerint Mihai Marica és a zilahi Tunyogi Ferencz segíti, a tartalék játékvezető a Costa Rica-i Juan Calderón lesz.

Michael Olivert sérülés miatt le kellett venni az Elefántcsontpart–Ecuador csoportmeccsről, de az angol bíró felépült, így megkapta a Hollandia–Svédország összecsapást. A Németország–Elefántcsontpart mérkőzésen a paraguayi Juan Gabriel Benítez fújja a sípot, míg az Ecuador–Curacao meccset Ma Ning vezeti. Utóbbi némileg meglepetés, ugyanis a kínai bíróval csak egy asszisztenst küldtek, így mindenki azt várta, hogy ő csak negyedik játékvezetői feladatokat lát el a tornán. A kettes számú segítője a katari Szaud al-Makaleh lesz.