Nemzeti Sportrádió

Kovács István először vezet vb-mérkőzést

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.17. 15:08
Kovács István a Tunézia–Japán mérkőzést vezeti (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 játékvezetés Kovács István
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta a június 20-i világbajnoki csoportmérkőzések játékvezetői küldését.

Kovács István a 2022-es világbajnokságon csak negyedik játékvezetői feladatokat kapott, a tengerentúli vb-n viszont június 20-án (közép-európai idő szerint június 21-én reggel) levezeti az első mérkőzését.

A nagykárolyi játékvezető Monterreyben a Tunézia–Japán mérkőzést kapta. A kapitányváltáson átesett afrikaiak a svédek elleni 1–5 után javítanának, míg az ázsiaiak értékes döntetlent értek el Hollandia ellen (2–2). Kovács munkáját szokás szerint Mihai Marica és a zilahi Tunyogi Ferencz segíti, a tartalék játékvezető a Costa Rica-i Juan Calderón lesz.

Michael Olivert sérülés miatt le kellett venni az Elefántcsontpart–Ecuador csoportmeccsről, de az angol bíró felépült, így megkapta a Hollandia–Svédország összecsapást. A Németország–Elefántcsontpart mérkőzésen a paraguayi Juan Gabriel Benítez fújja a sípot, míg az Ecuador–Curacao meccset Ma Ning vezeti. Utóbbi némileg meglepetés, ugyanis a kínai bíróval csak egy asszisztenst küldtek, így mindenki azt várta, hogy ő csak negyedik játékvezetői feladatokat lát el a tornán. A kettes számú segítője a katari Szaud al-Makaleh lesz.

 

 

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