Nemzeti Sportrádió

Spanyol és olasz játékvezető a Ferencváros Európa-liga-meccsein

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.08.01. 09:06
Javier Alberola Rojas vezeti a Ferencváros hazai mérkőzését (Fotó: Getty Images)
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ETO FC játékvezetés Debrecen Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a nemzetközi kupák harmadik selejtezőfordulós játékvezetői küldéseit.

A Ferencváros szerdán 20.15-kor a Górnik Zabrzét fogadja, és ezt a mérkőzést a spanyol Javier Alberola Rojas vezeti. A 35 éves toledói bíró 2024 óta FIFA-kerettag, vezetett már az Európa-liga és a Konferencialiga főtábláján is. A nyolc nappal későbbi lengyelországi visszavágót az olasz Andrea Colombo dirigálja, aki spanyol kollégájához hasonlóan 35 éves és 2024 óta a nemzetközi keret tagja, és szintén vezetett már az Európa-liga és a Konferencialiga alapszakaszában is.

A Konferencialigában az ETO FC rigai vendégszereplése alkalmával Gal Leibovic fújja a sípot. A 39 éves izraeli bíró a BL második selejtezőkörében a KuPS Kuopio–Sabah (0–2) meccset vezette. A visszavágót a finn Oliver Reitala kapta, aki 32 éves kora ellenére már 2023 óta nemzetközi meccseket vezet, az előző körben az Aarhus–Lech Poznan (1–4) BL-selejtezőben fújta a sípot.

A Debrecen az FC Köbenhavnt fogadja csütörtökön, ezt a meccset a rutinos Enea Jorgji kapta, aki 2012 óta FIFA-kerettag, és 2023-ban a Bajnokok Ligája főtábláján is vezetett. A visszavágó a francia Jérémie Pignard-é lesz, aki a Konferencialiga főtábláján is kapot már mérkőzést.

A Konferencialigában magyar játékvezető is kapott küldést, Bogár Gergő a Valur–Nordsjaelland mérkőzést vezeti.

ETO FC játékvezetés Debrecen Ferencváros
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