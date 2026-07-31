Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: Magyarország rendezheti az utolsó ökölvívó olimpiai világkvalifikációs tornát

2026.07.31. 11:06
null
Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége
Címkék
ökölvívás olimpia 2028 Los Angeles Kovács István
A Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (World Boxing) döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját.

A magyar szövetség (MÖSZ) közösségi oldalának pénteki bejelentése szerint a World Boxing vezetősége csütörtökön, Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.

„A mai döntések megmutatták, hogy a World Boxing nagyot lépett előre a ringen belül és azon kívül. Az olimpiai kvalifikációs útvonal házigazdáinak kijelölésétől kezdve az irányításunk megerősítésén, a globális tagságunk bővítésén át a kongresszusra való felkészülésig egy olyan szervezetet építünk, amely erősebb, átláthatóbb és készen áll arra, hogy az ökölvívás sikeres jövőjét biztosítsa az olimpiai mozgalomban” – mondta Gennagyij Golovkin, a World Boxing elnöke.

„Még én is csak ízlelgetem azt, hogy olimpiai kvalifikációs versenyt rendezünk. Ezúton szeretném megköszönni a hozzájárulást minden munkatársamnak, aki velünk dolgozott azért, hogy ez megvalósuljon. Két év alatt egy gyakorlatilag nem létező szövetségtől odáig jutottunk, hogy a világ ökölvívásának központja leszünk egy ekkora eseménnyel” – idézte a közlemény Kovács Istvánt, a MÖSZ elnökét.

A sportvezető hozzátette, hogy mivel ez lesz az utolsó kvalifikációs torna, „világbajnoki szintű eseményt rendezünk Magyarországon”.

„Korábban, 1997-ben már volt házigazdája hazánk világbajnokságnak, ám a mostani kvalifikációs esemény még a vb-nél is nagyobb sportértéket képvisel. Magyarország korábban nem rendezett és nem is pályázott olimpiai világkvalifikációs tornára, így kijelenthetjük, hogy ez a torna sporttörténelmi esemény lesz a magyar sport és a magyar ökölvívás életében” – tette hozzá Kovács.

A magyarországi viadalt megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek – az európait Isztambulban a jövő évi Európai Játékok keretein belül –, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája.

A Los Angeles-i olimpiát 2028. július 14. és 30. között rendezik, ökölvívásban hét-hét férfi és női súlycsoport lesz.

 

ökölvívás olimpia 2028 Los Angeles Kovács István
Legfrissebb hírek

Fejelés miatt leléptették az ugandai diktátor unokáját a Nemzetközösségi Játékokon – VIDEÓ

Ökölvívás
22 órája

Vitorlázás: Érdi Mária negyedik lett a Los Angeles-i Grand Slamen

Egyéb egyéni
2026.07.26. 14:49

Joshua kétszer is padlót fogott, de végül kiütötte Prengát – videók

Ökölvívás
2026.07.26. 14:17

Kispesti földben nyugszik Szántó Imre

Ökölvívás
2026.07.20. 15:32

Kovács Kruzító elcsendesítette Nyíregyházát

Ökölvívás
2026.07.18. 21:12

Szaka nem bokszolhat álomdöntőt az ob-n

Ökölvívás
2026.07.17. 21:23

Petrimán Milán léphet Kovács Richárd örökébe Nyíregyházán

Ökölvívás
2026.07.16. 22:05

Már csak az olimpiai arany hiányzik – interjú Salim Omar Gergellyel

Egyéb egyéni
2026.07.16. 08:23