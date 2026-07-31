Los Angeles 2028: Magyarország rendezheti az utolsó ökölvívó olimpiai világkvalifikációs tornát

A magyar szövetség (MÖSZ) közösségi oldalának pénteki bejelentése szerint a World Boxing vezetősége csütörtökön, Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.

„A mai döntések megmutatták, hogy a World Boxing nagyot lépett előre a ringen belül és azon kívül. Az olimpiai kvalifikációs útvonal házigazdáinak kijelölésétől kezdve az irányításunk megerősítésén, a globális tagságunk bővítésén át a kongresszusra való felkészülésig egy olyan szervezetet építünk, amely erősebb, átláthatóbb és készen áll arra, hogy az ökölvívás sikeres jövőjét biztosítsa az olimpiai mozgalomban” – mondta Gennagyij Golovkin, a World Boxing elnöke.

„Még én is csak ízlelgetem azt, hogy olimpiai kvalifikációs versenyt rendezünk. Ezúton szeretném megköszönni a hozzájárulást minden munkatársamnak, aki velünk dolgozott azért, hogy ez megvalósuljon. Két év alatt egy gyakorlatilag nem létező szövetségtől odáig jutottunk, hogy a világ ökölvívásának központja leszünk egy ekkora eseménnyel” – idézte a közlemény Kovács Istvánt, a MÖSZ elnökét.

A sportvezető hozzátette, hogy mivel ez lesz az utolsó kvalifikációs torna, „világbajnoki szintű eseményt rendezünk Magyarországon”.

„Korábban, 1997-ben már volt házigazdája hazánk világbajnokságnak, ám a mostani kvalifikációs esemény még a vb-nél is nagyobb sportértéket képvisel. Magyarország korábban nem rendezett és nem is pályázott olimpiai világkvalifikációs tornára, így kijelenthetjük, hogy ez a torna sporttörténelmi esemény lesz a magyar sport és a magyar ökölvívás életében” – tette hozzá Kovács.

A magyarországi viadalt megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek – az európait Isztambulban a jövő évi Európai Játékok keretein belül –, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája.

A Los Angeles-i olimpiát 2028. július 14. és 30. között rendezik, ökölvívásban hét-hét férfi és női súlycsoport lesz.