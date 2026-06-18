Különleges mezben vezeti a vb-k 1000. meccsét Kovács István

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a nagykárolyi Kovács Istvánt jelölte ki a Tunézia–Japán mérkőzés vezetésére, amely a világbajnokságok történetének 1000. összecsapása lesz. A jubileumi találkozót június 20-án a monterreyi stadionban rendezik.

A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina hangsúlyozta, hogy a kijelölés nem a jubileum miatt történt, hanem azért, mert a szervezet szerint Kovács a legalkalmasabb bíró erre a mérkőzésre. Hozzátette ugyanakkor, hogy az 1000. világbajnoki találkozó vezetése különleges megtiszteltetés, ezért a játékvezetői csapat egy erre az alkalomra készített mezt visel majd.

Kovács segítői Tunyogi Ferencz és Mihai Marica lesznek, negyedik játékvezetőként pedig a Costa Rica-i Juan Calderón tevékenykedik majd.

A 41 éves Kovács Európa egyik legelismertebb játékvezetője, most az első vb-meccsére készül. A 2022-es katari világbajnokságon nyolc mérkőzésen negyedik játékvezetőként dolgozott.