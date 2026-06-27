Ki-ki meccsre készül Algéria, miközben forr az öltöző

Vladimir Petkovic, Algéria szövetségi kapitánya is elégedett a csapatával, bizakodva várja a második helyről döntő mérkőzést.

„Végső soron mindkét eddigi meccsünkön jól futballoztunk – mondta Vladimir Petkovic. – Fontos, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Még semmi sem dőlt el, de jó helyzetben vagyunk.”

Ugyanakkor forró téma az algé­riai sajtóban – csütörtökön este az El Heddaf televíziócsatorna műsorában is erről beszéltek hosszan –, hogy kiszivárgott információk szerint óriási a feszültség a szövetségi kapitány és a játékosok között, akik élesen kritizálják a csapat taktikáját és kapitányváltást sürgetnek.

A jelentések szerint Hervé Renard-t szeretnék a játékosok Petkovic utódjának – ami már csak azért is bizarr, mert ő vette át a mostani vb-n egy meccs után menesztett tunéziai kapitány, Sabri Lamouchi helyét, majd szenvedett két vereséget. Világraszóló történet lenne, ha egy vb-n két csapatot is irányítana Renard, miközben úgy volt, hogy ott sem lesz.

Lionel Messi pihenhet Jordánia ellen

Argentína már biztos csoportelsőként várja a pont nélküli vb-újonc, a továbbjutásról biztosan lemaradó Jordánia elleni mérkőzést. Noha Lionel Messi szerezte a címvédő válogatott mind az öt eddigi gólját, könnyen lehet, hogy pihenőt kap az utolsó csoportmeccsen.

Lionel Messi (Fotó: Getty Images)

Ami érthető: Messi már 39 éves, a mostani minden idők leghosszabb világbajnoksága, a legjobb négy közé jutó csapatoknak öt hét alatt nyolc mérkőzést kell játszaniuk. Lionel Scaloni szövetségi kapitány nyilatkozata alapján az is sejthető, hogy felforgatja a csapatot.

„Az a célunk, hogy a lehető legtöbb játékosnak lehetőséget adjunk a játékra. Szerintem megérdemlik, és amikor a mérkőzés lehetővé teszi, meg is fogjuk tenni” – mondta az argentin szakvezető a Reuters tudósítása szerint.