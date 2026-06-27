Ki-ki meccsre készül Algéria, miközben forr az öltöző
Fontos rögzíteni: a szombat hajnali eredmények következtében a döntetlen mindkét félnek megfelel, négy pont elég a 32 közé jutáshoz. Argentína már biztosan csoportgyőztes, Ausztria és Algéria egyaránt három ponttal várja az utolsó csoportfordulót, míg az egyelőre pont nélküli Jordánia már biztosan búcsúzik. A Kansas City-i győztes tehát a második helyet szerzi meg, a döntetlen Ausztriának kedvez jobb gólkülönbsége miatt.
Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya bosszús volt csapata argentinoktól elszenvedett veresége miatt, de azt mondta, elégedett játékosai teljesítményével, és utalt arra, min kellene változtatni.
„Minden világbajnoki mérkőzésen vannak olyan szakaszok, amikor az egyik csapat jobban lendületben van, mint a másik – mondta. – Azt kértem a játékosaimtól, hogy legyenek bátrabbak. Azt hiszem, a második félidőben csúcsteljesítményt nyújtottunk.”
Vladimir Petkovic, Algéria szövetségi kapitánya is elégedett a csapatával, bizakodva várja a második helyről döntő mérkőzést.
„Végső soron mindkét eddigi meccsünkön jól futballoztunk – mondta Vladimir Petkovic. – Fontos, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Még semmi sem dőlt el, de jó helyzetben vagyunk.”
Ugyanakkor forró téma az algériai sajtóban – csütörtökön este az El Heddaf televíziócsatorna műsorában is erről beszéltek hosszan –, hogy kiszivárgott információk szerint óriási a feszültség a szövetségi kapitány és a játékosok között, akik élesen kritizálják a csapat taktikáját és kapitányváltást sürgetnek.
A jelentések szerint Hervé Renard-t szeretnék a játékosok Petkovic utódjának – ami már csak azért is bizarr, mert ő vette át a mostani vb-n egy meccs után menesztett tunéziai kapitány, Sabri Lamouchi helyét, majd szenvedett két vereséget. Világraszóló történet lenne, ha egy vb-n két csapatot is irányítana Renard, miközben úgy volt, hogy ott sem lesz.
Lionel Messi pihenhet Jordánia ellen
Argentína már biztos csoportelsőként várja a pont nélküli vb-újonc, a továbbjutásról biztosan lemaradó Jordánia elleni mérkőzést. Noha Lionel Messi szerezte a címvédő válogatott mind az öt eddigi gólját, könnyen lehet, hogy pihenőt kap az utolsó csoportmeccsen.
Ami érthető: Messi már 39 éves, a mostani minden idők leghosszabb világbajnoksága, a legjobb négy közé jutó csapatoknak öt hét alatt nyolc mérkőzést kell játszaniuk. Lionel Scaloni szövetségi kapitány nyilatkozata alapján az is sejthető, hogy felforgatja a csapatot.
„Az a célunk, hogy a lehető legtöbb játékosnak lehetőséget adjunk a játékra. Szerintem megérdemlik, és amikor a mérkőzés lehetővé teszi, meg is fogjuk tenni” – mondta az argentin szakvezető a Reuters tudósítása szerint.
|A J-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Argentína
2
2
–
–
5–0
+5
6
|2. Ausztria
2
1
–
1
3–3
0
3
|3. Algéria
2
1
–
1
2–4
–2
3
|4. Jordánia
2
–
–
2
2–5
–3
0