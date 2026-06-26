Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Kéz a kézben megy tovább Paraguay és Ausztrália; Törökország nyert egy meccset
CS. M.
0
Tetszik
2026.06.26. 06:02
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Kapcsolódó tartalom
Felejthető és gól nélküli meccsen jutott tovább Ausztrália és Paraguay is
A D-csoport második helyéről döntő összecsapással nehéz lesz új rajongókat toborozni.
Megdőlt a vb-gólrekord, Törökország a hajrában szerzett góllal az amerikaiak elleni győzelemmel búcsúzott
Arda Gülerék fordítottak az első félidőben, aztán egyenlítettek a társházigazdák, de a 98. percben Ayhan eldöntötte a meccset.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
0 Komment
Legfrissebb hírek
Minden idők legtöbb gólja világbajnokságon: 60 meccs után megdőlt a világrekord
Foci vb 2026
14 perce
Megdőlt a vb-gólrekord, Törökország a hajrában szerzett góllal az amerikaiak elleni győzelemmel búcsúzott
Foci vb 2026
19 perce
Videó: Goretzka rossz buszra szállt a meccs után
Foci vb 2026
51 perce
A cserecsapatok csatája gólgazdag, San Franciscóban mindenkinek jó az iksz – félidők
Foci vb 2026
1 órája
Koeman bízott a jó kezdésben, de talált hibákat is a holland játékban
Foci vb 2026
1 órája
Már a csoportkörben megdőlt a nézőcsúcs: több, mint 3.5 millió szurkoló a világbajnokságon
Foci vb 2026
1 órája
Már most vb-rekord az öngólok száma
Foci vb 2026
2 órája
Az eddig gól nélküli törökök háromszor is betaláltak az amerikaiaknak – videó
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik