„Két óriási helyzetet is kihagyott” – Cristiano Ronaldót kritizálja a portugál sajtó

A kétszeres Nemzetek Ligája-győztes csapat teljesítményét szánalmasnak minősítették, az Al-Naszr támadójáról pedig azt írták, hogy „maga is probléma” a nemzeti együttes számára.

„Úgy tűnik, Cristiano Ronaldón óriási a nyomás, Portugália pedig katasztrófa felé tart” – írta Luis Mateus, az A Bola sportnapilap publicistája, aki kiemelte a 41 éves csatár hatékonyságának hiányát.

„Kilencven percet játszott, és rá nem jellemző módon két óriási helyzetet is kihagyott” – kritizálta az újságíró az ötszörös aranylabdást, aki 229 válogatott mérkőzésén 143 gólnál tart.