Nemzeti Sportrádió

„Két óriási helyzetet is kihagyott” – Cristiano Ronaldót kritizálja a portugál sajtó

2026.06.18. 13:20
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Cristiano Ronaldót hazájában sem kímélik az újságírók (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott sajtószemle
A Kongói Demokratikus Köztársaság elleni 1–1-es döntetlennel mutatkozott be az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű labdarúgó-világbajnokságon az esélyesek közé sorolt portugál válogatott, amely éles kritikákat kapott a hazai sajtótól, még Cristiano Ronaldo is.

A kétszeres Nemzetek Ligája-győztes csapat teljesítményét szánalmasnak minősítették, az Al-Naszr támadójáról pedig azt írták, hogy „maga is probléma” a nemzeti együttes számára.

„Úgy tűnik, Cristiano Ronaldón óriási a nyomás, Portugália pedig katasztrófa felé tart” – írta Luis Mateus, az A Bola sportnapilap publicistája, aki kiemelte a 41 éves csatár hatékonyságának hiányát.

„Kilencven percet játszott, és rá nem jellemző módon két óriási helyzetet is kihagyott” – kritizálta az újságíró az ötszörös aranylabdást, aki 229 válogatott mérkőzésén 143 gólnál tart.

 

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„Ezt a meccset meg is nyerhettük volna, és el is veszíthettük volna.”

A Público is elsősorban a csatár szerepeltetésében látta a csalódást keltő döntetlen okát.

„Rossz eredmény, szörnyű teljesítmény. Portugália továbbra is a Ronaldóba vetett hitének túsza, de a hit önmagában nem elég, még kevésbé a jelenlegi Ronaldóba vetett hit” – fogalmazott a lap.

A portugál médiumok egyöntetű véleménye, hogy a válogatott lassan és kiszámíthatóan futballozott, és egyértelmű, hogy a hátralévő két csoportmérkőzésen lényegesen jobban kell teljesítenie, ha tovább akar jutni.

Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a K-csoportban szerepel, és kedden Üzbegisztán, jövő hét vasárnap pedig Kolumbia lesz az ellenfele.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIAKONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)

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Cristiano Ronaldo foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott sajtószemle
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