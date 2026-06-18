„Két óriási helyzetet is kihagyott” – Cristiano Ronaldót kritizálja a portugál sajtó

A kétszeres Nemzetek Ligája-győztes csapat teljesítményét szánalmasnak minősítették, az Al-Naszr támadójáról pedig azt írták, hogy „maga is probléma” a nemzeti együttes számára.
„Úgy tűnik, Cristiano Ronaldón óriási a nyomás, Portugália pedig katasztrófa felé tart” – írta Luis Mateus, az A Bola sportnapilap publicistája, aki kiemelte a 41 éves csatár hatékonyságának hiányát.
„Kilencven percet játszott, és rá nem jellemző módon két óriási helyzetet is kihagyott” – kritizálta az újságíró az ötszörös aranylabdást, aki 229 válogatott mérkőzésén 143 gólnál tart.
A Público is elsősorban a csatár szerepeltetésében látta a csalódást keltő döntetlen okát.
„Rossz eredmény, szörnyű teljesítmény. Portugália továbbra is a Ronaldóba vetett hitének túsza, de a hit önmagában nem elég, még kevésbé a jelenlegi Ronaldóba vetett hit” – fogalmazott a lap.
A portugál médiumok egyöntetű véleménye, hogy a válogatott lassan és kiszámíthatóan futballozott, és egyértelmű, hogy a hátralévő két csoportmérkőzésen lényegesen jobban kell teljesítenie, ha tovább akar jutni.
Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a K-csoportban szerepel, és kedden Üzbegisztán, jövő hét vasárnap pedig Kolumbia lesz az ellenfele.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)