„Nem hiányzott semmi. A futball ilyen” – Cristiano Ronaldo az iksz után



Cristiano Ronaldónak nem volt élete meccse a Kongói DK elleni, ráadásul az internet népe többnyire őt teszi meg felelősnek az 1–1-es döntetlen miatt – ahogyan az lenni szokott. A portugál klasszis nyilatkozott a csalódáskeltő iksz után:

„Nem hiányzott ma semmi. Ilyen a futball. Ezt a meccset meg is nyerhettük volna, és el is veszíthettük volna” – értékelt röviden.

CR7 azért is sok kritikát kapott, hogy csapattársa, Bruno Fernandes elől vett el egy helyzetet, eredménytelenül.

Mutatjuk videón:

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)

Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)