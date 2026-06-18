Nemzeti Sportrádió

„Nem hiányzott semmi. A futball ilyen” – Cristiano Ronaldo az iksz után

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.18. 04:58
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Cristiano Ronaldo nyilatkozott a portugál válogatott Kongói DK elleni 1–1-es világbajnoki csoportmeccset követően.

 
Cristiano Ronaldónak nem volt élete meccse a Kongói DK elleni, ráadásul az internet népe többnyire őt teszi meg felelősnek az 1–1-es döntetlen miatt – ahogyan az lenni szokott. A portugál klasszis nyilatkozott a csalódáskeltő iksz után:

„Nem hiányzott ma semmi. Ilyen a futball. Ezt a meccset meg is nyerhettük volna, és el is veszíthettük volna” – értékelt röviden.

CR7 azért is sok kritikát kapott, hogy csapattársa, Bruno Fernandes elől vett el egy helyzetet, eredménytelenül.

Mutatjuk videón:

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIAKONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Daniel Munoz találatát öröm volt nézni; megszületett az első üzbég vb-gól – videók

Foci vb 2026
21 perce

Nem volt könnyű, de meglett: Kolumbia győzelemmel kezdett

Foci vb 2026
30 perce

Luis Díaz vezérletével nyert Kolumbia, az üzbégek történelmi gólt szereztek

Foci vb 2026
32 perce

Mindhárom Bayern München-sztártámadó rögtön MVP lesz a vb-n?

Foci vb 2026
58 perce

Kolumbia vezet Üzbegisztán ellen – kollégánk ott van a helyszínen

Foci vb 2026
1 órája

A szakadó esőben is tartottak ivószüneteket – a szurkolók fütyülve tiltakoztak

Foci vb 2026
1 órája

„Pont ez volt a terv” – így értékelt a ghánai kapitány, Carlos Queiroz

Foci vb 2026
2 órája

A vb második hosszabbításban szerzett győztes gólja is afrikai országnak kedvezett – statisztikák

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik