Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo színészként is kipróbálja magát

T. Z.T. Z.
2026.07.30. 08:56
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Fotó: Getty Images
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Cristiano Ronaldo sorozat film
Új szerepben próbálja ki magát Cristiano Ronaldo: a portugál világsztár színészként is bemutatkozik a Day 1s című futballtémájú drámasorozatban, amelynek vezető producere is lesz Matthew Vaughn brit rendező oldalán.

A Marca a cikkében emlékeztetett arra, hogy az Al-Naszr 41 éves klasszisa korábban dokumentumfilmekben és különböző televíziós műsorokban már szerepelt, valamint rendszeresen feltűnt párja, Georgina Rodríguez realitysorozatában is, ám ez lesz az első eset, amikor egy fikciós sorozatban, színészként is láthatja a közönség.

A Londonban már készülő produkció nem a pályán zajló eseményekre koncentrál, hanem a profi labdarúgás kulisszái mögé enged betekintést. A történet középpontjában Stanley Dalton, egy neves játékosügynök áll, akinek a többmilliós átigazolások, üzleti érdekek és hatalmi harcok világában kell helytállnia egy elit sportügynökségnél.

A főszerepben a Homeland és a Billions című sorozatokból ismert Damian Lewis tűnik majd fel. Cristiano Ronaldo szerepéről egyelőre nem árultak el konkrétumokat, de azt már megerősítették, hogy a színészgárda tagjaként biztosan feltűnik a sorozatban.

A produkcióban további ismert nevek is helyet kapnak: például Thierry Henry, korábbi francia válogatott labdarúgó, a brit rapper Dave, valamint Carlotta Banat német színésznő is. A készítők célja, hogy a futballhoz közel álló szereplők segítségével még hitelesebben mutassák be a sportág üzleti hátterét.

A sorozat premierjének időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

 

Cristiano Ronaldo sorozat film
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