„Katarban még érte harcoltak, most Messi akar nyerni a társaiért”

Az argentin labdarúgó-szakújságíró, Martin Mazur szerint Lionel Messi legnagyobb rekordja nem a gólokban mérhető: a 38 éves szupersztár úgy érkezett meg az újabb világbajnokságra, hogy már nem ő hordozza egy nemzet minden terhét.

Az argentin újságíró úgy látja, a katari diadal után megfordult a szereposztás: korábban a válogatott akart világbajnokságot nyerni Messiért, most Messi szeretne újabb sikert szerezni azoknak a társaknak, akik hozzásegítették pályafutása legnagyobb álmának beteljesítéséhez. Csisztu Zsuzsa exkluzív interjúja.