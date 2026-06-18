Nemzeti Sportrádió

„Katarban még érte harcoltak, most Messi akar nyerni a társaiért”

R. P.R. P.
2026.06.18. 18:59
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foci vb 2026 foci vb extra vb-tudósítás 2026 Martin Mazur Lionel Messi Csisztu Zsuzsa
Az argentin labdarúgó-szakújságíró, Martin Mazur szerint Lionel Messi legnagyobb rekordja nem a gólokban mérhető: a 38 éves szupersztár úgy érkezett meg az újabb világbajnokságra, hogy már nem ő hordozza egy nemzet minden terhét.

Az argentin újságíró úgy látja, a katari diadal után megfordult a szereposztás: korábban a válogatott akart világbajnokságot nyerni Messiért, most Messi szeretne újabb sikert szerezni azoknak a társaknak, akik hozzásegítették pályafutása legnagyobb álmának beteljesítéséhez.

Csisztu Zsuzsa exkluzív interjúja.

Foci vb 2026
1 órája

„Katarban még érte harcoltak, most Messi akar nyerni a társaiért” – NS-exkluzív Argentínából

Az argentin labdarúgó-szakújságíró, Martin Mazur szerint Lionel Messi legnagyobb rekordja nem a gólokban mérhető.

 

 

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