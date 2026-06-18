„Katarban még érte harcoltak, most Messi akar nyerni a társaiért” – NS-exkluzív Argentínából

– Argentína rögtön egy 3–0-s győzelemmel kezdett Algéria ellen, Lionel Messi pedig mesterhármast szerzett. Meglepte ez a rajt?

– Ez az érdekes Messivel kapcsolatban: egyszerre teljesen várható és teljesen hihetetlen minden, amit csinál. Ha valaki megírná a pályafutását forgatókönyvként, azt mondanánk, hogy kissé fantáziátlan a szerző. A végén mindig Messi nyer, mindig rekordot dönt. Ő a Barcelona, a La Liga, az argentin válogatott és az Inter Miami történetének legeredményesebb gólszerzője. Mégis képes arra, hogy újra és újra meglepjen bennünket. A nyitómeccsük is ilyen volt. Elvileg már nem nehezedik rá akkora nyomás, mint korábban. Argentína 1986 után évtizedekig várta az újabb világbajnoki címet, az utolsó jelentős trófeát pedig 1993-ban nyerte meg. Messi közben elveszített négy Copa América-döntőt és egy világbajnoki döntőt. Az a teher, amit akkor cipelt, szinte felfoghatatlan volt. Most viszont már minden más. Megnyerte a Copa Américát, a Finalissimát, a világbajnokságot, majd ismét a Copa Américát. Az argentinok most nem úgy ültek le a televízió elé, hogy ez az élet-halál kérdése. Inkább azt mondták: meglátjuk, mi lesz. Aztán Messi ismét megmutatta, hogy soha nem szabad alábecsülni. Három gólt szerzett, megszerezte pályafutása első világbajnoki mesterhármasát – olyat, amire még Diego Maradona sem volt képes. Sok argentin számára ez megint érzelmes este volt.

– A beszélgetésünk előtt azt mondta, hogy a katari győzelem után megváltozott Messi és a válogatott kapcsolata. Mire gondolt?

– Ez talán a legérdekesebb változás. Katar előtt a legtöbb játékos Messi rajongójaként nőtt fel. Gyerekként nézték őt a televízióban, majd egyszer csak az öltözőtársai lettek. Ők nemcsak Argentínáért akartak nyerni, hanem Messiért is. Azt szerették volna, hogy végre megkapja azt az egyetlen trófeát, ami hiányzott neki. Most szerintem megfordult a helyzet.

Messi természetesen ugyanúgy győzni akar, hiszen ez a személyiségének, a DNS-ének a része. De ma már ő akar nyerni a társaiért.

Azokért a játékosokért, akik segítettek neki eljutni a csúcsra. Ez teljesen új helyzet. És azt látjuk, hogy ismét képes megfelelni a kihívásnak. Ha Mbappé két gólt szerez, Haaland kettőt szerez, akkor Messi hármat rúg. Mintha azt üzenné: még mindig itt vagyok.

– A motivációja tehát világos. De hogyan lehetséges az, hogy 38 évesen fizikailag is ilyen állapotban van, szinte fittebbnek tűnik, mint Katarban?

– Három héttel a világbajnokság előtt még mindenki pánikolt Argentínában. Az Inter Miami egyik mérkőzésén sántítva hagyta el a pályát és cserét kért, amit szinte soha nem tesz. Közben több válogatott játékos is sérüléssel küzdött, így mindenki attól tartott, hogy Messi sem lesz százszázalékos. De nála mindig nagyon tudatos folyamatok zajlanak. Rendkívül alapos rehabilitációt végzett, és végül még az Izland elleni felkészülési meccsen is játszott. Szerintem sokan félreértették azt is, amikor az Egyesült Államokba szerződött. Sokan azt mondták, ez már a visszavonulás kezdete. Pedig az MLS sokkal fizikálisabb bajnokság, mint azt Európában gondolják. Talán nincs annyi világklasszis technikai játékos, de ezt rengeteg futással és fizikummal kompenzálják. Messi nyilván soha nem fogja elveszíteni a zsenialitását, a játékintelligenciáját vagy a technikai tudását. De emellett nagyon komolyan dolgozott az elmúlt három évben is. Őszintén szólva, ha ma megkérdezik tőlem, hogy ez az utolsó tornája-e, már nem merem biztosan kijelenteni.

– Akkor akár 2030-ban is láthatjuk?

– Miért ne? Katarban is azt mondtuk, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága. Most pedig itt van, és talán fizikailag még jobb állapotban, mint négy éve volt. Szóval már semmit sem mernék kizárni.

– A világbajnokság egyik legtöbbet vitatott jelenete a Messi és az algériai Aissa Mandi közötti ütközés volt. Sokan egyértelműen piros lapot adtak volna Messinek, és kettős mércét emlegetnek, mert Messi „pályán tartásához” – egyessek szerint – túl nagy üzleti érdeke fűződik a FIFA-nak. Argentínában hogyan látták ezt?

– Ez egy olyan téma, ami mindig jól eladható. Ha csak felsoroljuk az érintetteket – FIFA, Infantino, az Egyesült Államok, Trump –, akkor látszik, mennyi érdek találkozik itt. Értem azt is, miért lett belőle vita, de én nem gondolom, hogy ez piros lapos eset volt. Ha Messi valóban különleges elbánásban részesülne, akkor korábban is sokkal több segítséget kapott volna. Elég csak visszagondolni a 2014-es világbajnoki döntőre. Ha valóban létezne ilyen „Messi-védelem”, akkor Argentína ott talán megkapott volna legalább egyet azok közül a büntetők közül, amelyeket nem ítéltek meg neki. A mostani esetben két játékos egyszerre ment a labdáért. Nem egy szándékos, nyújtott lábas belépőről beszélünk. Számomra ez inkább egy szerencsétlen mozdulat volt. Ráadásul ezen a tornán több hasonló vagy akár keményebb esetet is láttunk piros lap nélkül. A játékvezetői felfogás sem teljesen következetes.

– A nyitómérkőzés után valóban volt azért változás a játékvezetésben, de az eset azért erősen véleményes maradt. Térjünk rá a folytatásra. Mit vár ettől a világbajnokságtól? Kik lehetnek Argentína legnagyobb riválisai?

– Ez egy teljesen új típusú torna. A kibővített mezőny miatt az első fordulók intenzitása más, mint korábban. Sok csapat tudja, hogy egy rossz eredmény után is marad esélye a továbbjutásra. Éppen ezért nem írnám le Brazíliát vagy Spanyolországot a gyengébb rajt ellenére sem. Franciaország továbbra is elképesztően erős. Ha megnézzük a támadóit – Mbappé, Dembélé, Barcola, Doué –, talán övék a legmélyebb keret támadásban. Nagyon tetszett Marokkó játéka. Ugyanazt az intenzitást látom náluk, amit Katarban. Japán szintén veszélyes lehet, mert mentálisan rendkívül erős csapat. Az Egyesült Államok pedig kellemes meglepetést okozott nekem. De az igazi világbajnokság szerintem csak az egyenes kieséses szakaszban kezdődik majd.

– És ha most megnevezhetné a döntő két válogatottját?

– Futballszurkolóként? Azt hiszem, Argentína és Franciaország újabb fináléját látnám szívesen. Az elmúlt két világbajnokság története után ez már önmagában egy külön fejezet lenne a sportág történetében és azt is tudjuk, mert láttuk már, hogy ez a párharc mindig valami egészen különlegeset hordoz.