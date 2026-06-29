Kanada megnyerte az egyenes kieséses szakaszban lejátszott első vb-meccsét – statisztikák

A meccset Los Angelesben rendezték, ezzel Kanada lett az első (társ)házigazda a világbajnokságok történetében, amely rendezőként nem a saját hazájában játszott vb-mérkőzést.

🇿🇦 RSA 0-0 CAN 🇨🇦 (1') - Canada becomes the first host nation in World Cup history to play outside its own country. Both sides are facing their first ever knockout match at the World Cup. — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 28, 2026

A dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya, Hugo Broos lett 74 évesen és 79 naposan a legidősebb edző, aki világbajnokság egyenes kieséses szakaszában csapatot irányított.

🌟 HISTORY MADE at the World Cup!



👴 At 74 years and 79 days old, South Africa’s Hugo Broos has become the OLDEST manager EVER to coach a World Cup knockout match!



🇺🇾 He just smashed the legendary Óscar Tabárez’s record at 71years, 125 days old in 2018



🇿🇦 Bafana Bafana… pic.twitter.com/WPnqcedZF2 — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026

A kanadai válogatott az első csapat, amely az első egyenes kieséses szakaszban lejátszott vb-mérkőzésén a második félidő ráadásában tudott győztes gólt szerezni.

1 - Canada is the first team in FIFA World Cup history to score a second-half stoppage-time winner for their first-ever knockout stage victory.



Dramatic. pic.twitter.com/DmDxPw1Ybs — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 28, 2026

Kanada 2002 óta az első csapat, amely világbajnokságon megnyerte az első egyenes kieséses szakaszban lejátszott mérkőzését. Legutóbb ez a török válogatottnak és a dél-koreai csapatnak sikerült, melyek egyaránt a 24 évvel ezelőtti vb-n (június 18-án) cselekedtek hasonlóan – előbbi együttes Japánt búcsúztatta 1–0-val a legjobb 16 között, utóbbi az olaszokat verte ki 2–1-gyel (hosszabításban, aranygóllal).

2002 - Le Canada est la première équipe à gagner son tout 1er match à élimination directe en Coupe du Monde depuis la Turquie et la Corée du Sud le 18 juin 2002.



Élan. pic.twitter.com/sXAdZOsfj1 — OptaJean (@OptaJean) June 28, 2026

Kanada 40 év után az első CONCACAF-csapat, amely világbajnokság egyenes kieséses szakaszában mérkőzést tudott nyerni a rendes játékidőben nem CONCACAF-válogatott ellen. Ez legutóbb Mexikónak sikerült, amely Bulgáriát 2–0-ra győzte le az 1986-os vb nyolcaddöntőjében.

🇨🇦 HISTORY MADE!



🌏 Canada becomes the FIRST CONCACAF nation in 40 YEARS to win a World Cup knockout match in normal time against non-CONCACAF opposition!



⏳ The drought is OVER:

🇲🇽 1986: Mexico 2-0 Bulgaria

🇨🇦 2026: CANADA REIGNS!



🍁 Maple Leafs rising. The world is… pic.twitter.com/anQq64tTtV — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026

És Kanada mindössze a harmadik CONCACAF-csapat, amelynek ez sikerült, Mexikó előtt ugyanis csak Kuba járt sikerrel ilyen helyzetben, még az 1938-as vb nyolcaddöntőjében, amikor Romániát múlta felül 2:1-re.

#GetThisChip - Canada become the THIRD CONCACAF nation EVER to WIN a knockout match at the World Cup against a side from another confederation, and the first to do so in 40 YEARS.



🇨🇺 Cuba 2-1 Romania (1938)

🇲🇽 Mexico 2-0 Bulgaria (1986)

🇨🇦 CANADA 1-0 South Africa (2026) — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 28, 2026

Az afrikai csapatok egyenes kieséses szakaszbeli 19 vb-meccsükből 14-et elveszítettek. Egyébként Kanada először győzött le afrikai válogatottat tétmérkőzésen.

🌍 Africa’s World Cup moment is HERE



🏟️ 9 CAF teams in the 2026 Round of 32 — the strongest contingent ever.



💔 Yet history shows African nations have lost 14 of 19 knockout games.



✍️ This is the year to flip the script and shock the world.



🇿🇦 South Africa becomes the first… pic.twitter.com/epH19J1KqG — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026

A Los Angeles FC játékosa, Stephen Eustáquio csupán a negyedik MLS-ben szereplő labdarúgó, aki világbajnokság egyenes kieséses szakaszában betalált, de közülük is az első, aki nem egyesült államokbeli.

MLS players who have scored in a World Cup knockout match:



🇺🇸 Brian McBride - Columbus Crew (2002 vs Mexico)

🇺🇸 Landon Donovan - San Jose Earthquakes (2002 vs Mexico)

🇺🇸 Landon Donovan - LA Galaxy (2010 vs Ghana)

🇨🇦 STEPHEN EUSTÁQUIO - Los Angeles FC (2026 vs South Africa)… — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 28, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

DÉL-AFRIKA–KANADA 0–1 (0–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 69 237 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko (Moremi, 86.), Mofokeng (Mbatha, a szünetben), Appollis – Makgopa (Rayners, 86.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito (De Fougerolles, 59.), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies, 75.), N. Saliba (Sigur, 59.), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70.) – J. David, Oluwaseyi (P. David, 70.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Gólszerző: Eustáquio (90+2.)