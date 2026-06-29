Kanada megnyerte az egyenes kieséses szakaszban lejátszott első vb-meccsét – statisztikák
A meccset Los Angelesben rendezték, ezzel Kanada lett az első (társ)házigazda a világbajnokságok történetében, amely rendezőként nem a saját hazájában játszott vb-mérkőzést.
A dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya, Hugo Broos lett 74 évesen és 79 naposan a legidősebb edző, aki világbajnokság egyenes kieséses szakaszában csapatot irányított.
A kanadai válogatott az első csapat, amely az első egyenes kieséses szakaszban lejátszott vb-mérkőzésén a második félidő ráadásában tudott győztes gólt szerezni.
Kanada 2002 óta az első csapat, amely világbajnokságon megnyerte az első egyenes kieséses szakaszban lejátszott mérkőzését. Legutóbb ez a török válogatottnak és a dél-koreai csapatnak sikerült, melyek egyaránt a 24 évvel ezelőtti vb-n (június 18-án) cselekedtek hasonlóan – előbbi együttes Japánt búcsúztatta 1–0-val a legjobb 16 között, utóbbi az olaszokat verte ki 2–1-gyel (hosszabításban, aranygóllal).
Kanada 40 év után az első CONCACAF-csapat, amely világbajnokság egyenes kieséses szakaszában mérkőzést tudott nyerni a rendes játékidőben nem CONCACAF-válogatott ellen. Ez legutóbb Mexikónak sikerült, amely Bulgáriát 2–0-ra győzte le az 1986-os vb nyolcaddöntőjében.
És Kanada mindössze a harmadik CONCACAF-csapat, amelynek ez sikerült, Mexikó előtt ugyanis csak Kuba járt sikerrel ilyen helyzetben, még az 1938-as vb nyolcaddöntőjében, amikor Romániát múlta felül 2:1-re.
Az afrikai csapatok egyenes kieséses szakaszbeli 19 vb-meccsükből 14-et elveszítettek. Egyébként Kanada először győzött le afrikai válogatottat tétmérkőzésen.
A Los Angeles FC játékosa, Stephen Eustáquio csupán a negyedik MLS-ben szereplő labdarúgó, aki világbajnokság egyenes kieséses szakaszában betalált, de közülük is az első, aki nem egyesült államokbeli.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
DÉL-AFRIKA–KANADA 0–1 (0–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 69 237 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko (Moremi, 86.), Mofokeng (Mbatha, a szünetben), Appollis – Makgopa (Rayners, 86.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito (De Fougerolles, 59.), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies, 75.), N. Saliba (Sigur, 59.), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70.) – J. David, Oluwaseyi (P. David, 70.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
Gólszerző: Eustáquio (90+2.)