Nemzeti Sportrádió

Kanada a rendes játékidő ráadásában betalált, és kiejtette Dél-Afrikát

T. Z.T. Z.
2026.06.28. 22:57
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Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Dél-Afrika Kanada
Amikor már mindenki a kétszer tizenöt perces hosszabbításra készült Los Angelesben, a társrendező Kanada a 92. percben betalált Dél-Afrika ellen: egy rossz felszabadítás után Stephen Eustáquio lőtt a tizenhatoson kívülről a jobb alsó sarokba. A hátralévő pár percben az eredmény már nem változott, Kanada 1–0-ra győzött, és elsőként biztosította helyét a nyolcaddöntőben.

A nyolcaddöntőben Kanada Hollandiával vagy Marokkóval találkozik Houstonban. 

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