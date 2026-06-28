Kanada a rendes játékidő ráadásában betalált, és kiejtette Dél-Afrikát

Amikor már mindenki a kétszer tizenöt perces hosszabbításra készült Los Angelesben, a társrendező Kanada a 92. percben betalált Dél-Afrika ellen: egy rossz felszabadítás után Stephen Eustáquio lőtt a tizenhatoson kívülről a jobb alsó sarokba. A hátralévő pár percben az eredmény már nem változott, Kanada 1–0-ra győzött, és elsőként biztosította helyét a nyolcaddöntőben.

A nyolcaddöntőben Kanada Hollandiával vagy Marokkóval találkozik Houstonban. ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!