Jürgen Klopp: Vozinha egy egész nemzetet fosztott meg az ünnepléstől

Jörgen Klopp a MagentaTV-nek nyilatkozott, s a 0–0-val végződő Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről beszélt. A német tréner szerint nem pusztán arról van szó, hogy az Eb-címvédő gyengén játszott, és szerinte az emberek tévesen gondolják, hogy a spanyolok számára sétagalopp lesz a vb-győzelem.

„A futball nem így működik, főleg nem egy ilyen tornán. Minden csapatban megvan a potenciál és az ambíció, hogy legyőzze az ellenfelet – idézi a spanyol As Klopp szavait, aki aztán rátért a Zöld-foki-szigetekre is. – Legyünk őszinték, Vozinha nélkül valószínűleg sima spanyol győzelemről beszélgetnénk. Olyan kapusról van szó, akinek elég volt egyetlen mérkőzés, hogy a világbajnokság szenzációjává váljon. Az emberek azt hiszik, a futball csak a gólszerzőkről és a sztárokról szól, de aztán jön egy negyvenéves kapus, aki nemcsak Spanyolország lövéseit hárította, hanem egy egész nemzetet fosztott meg az ünnepléstől. Minden védés fontosabbnak érződött, mint az azt megelőző. A spanyoloknak sok a sérültjük, akiknek játékidő és önbizalom kell. Ez csak egy meccs volt, szerintem ennél jobb spanyol válogatott fogunk látni a torna további részében.”