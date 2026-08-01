Babó Levente: Sokat tettünk azért, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk...

Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Mik voltak a vereség legfőbb okai?

– Sokat tettünk azért, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk... A második félidőben létszámhátrányban mindenesetre jobban futballoztunk. Formálódó csapatunk van, kezdem megismerni a játékosaimat, biztos vagyok benne, hogy jó együttesünk lesz.

– Debrecenben pontosabbnak tűntek a végjátéknál, szép támadásokat vezettek. Meglepte, hogy ezúttal sokkal több volt a hiba?

– Igen, noha tudtuk, hogy más képe lesz a mérkőzésnek. A meccs uralására készültünk, de görcsös volt a passzjátékunk, remélem, a labdabirtoklásunk a jövőben nem lesz ennyire meddő.

– Sok fiatalt szerepeltet, ez is az oka a hullámzó teljesítménynek?

– Nem gondolnám, szerintem a legjobb teljesítményt a két belső védőm és a fiatal Varga Zsombor nyújtotta a második félidőben, szóval ez nem korfüggő. Több melót, futást kellett volna beletenni a játékba.

Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Az történt a meccsen, amit elterveztek?

– Igen, megvalósították a játékosok, amit kértem tőlük, fegyelmezettek, agresszívak voltunk, valamint játékban is többet nyújtottunk, mint a múlt héten.

– Úgy tűnt, párharcokban is sikerült felülmúlni a hazaiakat, bíztak abban, hogy ezen a téren erősebbek lesznek?

– Nagy hangsúlyt fektettünk az erőnléti felkészítésre, időnként talán túlzásba is vittük. Azt kértük a játékosoktól, hogy nyerjék meg a párharcokat, többször jöttünk ki jól ezekből a szituációkból.

– Ésik Ákos ismét a Puskás Akadémiának talált be, de nyugtasson meg: nem csak a felcsútiak ellen számít rá a jövőben!

– Az idény elején nem akartuk bevetni, a fiatalpercekkel később akartunk sáfárkodni, végül úgy döntöttünk, hogy lehetőséget kap, és örülök, hogy ilyen jól megoldotta a feladatát.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–2 (0–1)

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