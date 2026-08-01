IX. kerület, Joseph-város

Szenzációs gól volt. Amikor Lenny Joseph az 50. percben elindult, kis túlzással az egész pálya előtte volt. A saját térfelén kapta meg a labdát, lendületből fordult a holland élvonalban legutóbb a negyedik helyen végző Twente kapuja felé, s bár Stav Lemkin ott loholt mellette, néhány másodperc elteltével egyértelművé vált, nem éri utol… Joseph keresztülszáguldott a pályán, a tizenhatos vonalánál egy pillanatra visszavette a labdát, majd higgadtan a jobb alsó sarokba lőtte – pedig ekkor már (Philippe Rommens 33. percben kapott piros lapja miatt) emberhátrányban futballozott az FTC.

Nehéz eldönteni, mi volt lenyűgözőbb: a könnyedség, amellyel faképnél hagyta védőjét, az erő, amellyel több mint fél pályán keresztül vezette a labdát, vagy a nyugalom, amivel a hosszú sprint végén befejezte az akciót. A második ferencvárosi gólhoz nem kellett bonyolult támadás, sok passz vagy váratlan taktikai húzás, elég volt néhány méter szabad terület – a többit Lenny Joseph intézte.

Dibusz Dénes és Osváth Attila védőmunkája kulcsfontosságú volt (Fotó: Török Attila)

„Amikor a saját térfelünkön hozzám került a labda, láttam, hogy ha rágyorsítok, jó eséllyel egy az egyben vihetem a labdát a Twente belső védőjére – mondta lapunknak a Ferencváros 25 esztendős légiósa. – Az első labdaérintésemmel próbáltam előnyt szerezni, hosszan megtolni, hiszen tudtam, a gyorsaságom gondot okozhat az ellenfélnek. A tizenhatosnál visszavettem a labdát a jobb lábamra, figyeltem a kapus mozgását is, és tudatosan húztam vissza a lövést a jobb sarokba. Utólag kiderült, rendkívül fontos gól volt. Jó csapattal játszottunk, kemény csata volt, emberhátrányban mindig nehéz futballozni. Ezúttal is meg kellett szenvednünk a sikerért. Mindenkinek többet kellett futnia a hátralévő időben, a végére talán el is fáradtunk, kaptunk két gólt, a lefújás előtti percek izgalmasan alakultak, de a lényeg a továbbjutás, és hogy a két mérkőzés alapján mi voltunk a jobbak.”

A francia-haiti támadó alighanem pályafutása egyik legjobb párharcát játszotta. Egy héttel korábban Enschedében kétszer talált be: a 14. percben ő szerezte meg a vezetést, majd a hajrában, a 80. percben ismét megvillant és 2–1-es győzelemhez segítette a Ferencvárost. Budapesten ott folytatta, ahol Hollandiában abbahagyta, a Twente védői egyik összecsapáson sem találták az ellenszert a futballjára.

Játéka látványosan fejlődik az utóbbi hónapokban: mutatja magát a pályán, bátran vállal párharcokat, üres területet nyit a társaknak, minden megindulásában benne van a gólveszély. Érezhető volt, a holland együttes hátvédei tartanak tőle, nem tudták, mikor húzódik ki valamelyik oldalra, mikor érkezik középen, vagy mikor indul meg úgy, ahogyan a gólját megelőzően. Vajon mekkora szerepe van az új szakmai stábnak az önbizalomtól duzzadó játékában? (Ha így folytatja, még a végén a IX. kerületet átnevezik Joseph-városra…)

„Borbély Balázs érkezésével sok minden megváltozott. Védekezésben és támadásban is jelentősen előreléptünk, taktikailag rengeteget fejlődtünk, és ami számomra nagyon fontos, állandóan támadni akarunk, minden mérkőzésen gólokat szerezni. A Twente elleni visszavágón az előnyünk birtokában sem álltunk be, ez igenis tudatos volt, hiszen futballozni akartunk.”

Nyári lendületéhez alighanem sokat hozzátesz az is, hogy néhány héttel korábban még a világbajnokságon futballozott. Haiti ötvenkét év után szerepelt ismét a tornán, s ő mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett: Skócia és Brazília ellen csereként kapott lehetőséget, Marokkó ellen már a kezdőcsapat tagja volt. A vb után olyan játékos tért vissza a Népligetbe, aki néhány hét alatt megtapasztalta a futball legnagyobb színpadának légkörét, s ez a kaland nem elcsigázottá, hanem felszabadulttá tette.

„Mentálisan nagyon rendben vagyok. A világbajnokságon megéreztem, milyen a világ legjobbjai ellen játszani. Sőt, láthattam, ott is lehet nagyot alkotni. A nyári torna sokat hozzátett a játékomhoz és a felfogásomhoz. Úgy érzem, igenis van esélyem topjátékossá válni.”

Lenny Joseph tavaly januárban érkezett az Üllői útra a francia másodosztályú Grenoble-tól, és már az első hónapjaiban megmutatta, hogy a sebességével, erejével és kiszámíthatatlanságával meghatározó tagja lehet a ferencvárosi támadójátéknak. Mára azonban ennél is tovább jutott. Már nem csupán hasznos futballista, aki több támadóposzton is bevethető, hanem olyan labdarúgó, akitől a legnehezebb pillanatokban is gólt lehet várni. Az elmúlt hetekben több európai klub figyelmét is felkeltette, de nem foglalkozik a pletykákkal.

„Most csak a Ferencváros sikereiért harcolok, azért, hogy az Európa-ligában ismét a főtáblára jussunk. Mindamellett célom, hogy eljussak valamelyik európai elit ligába."

A Magyar Kupa-címvédő az Európa-liga-selejtező következő fordulójában a lengyel Górnik Zabrzéval csap össze, és ebben a párharcban is nagy szüksége lesz a megfékezhetetlen Lenny Josephre.

„Európában minden mérkőzés nehéz, a lengyel csapat elleni párharc is az lesz. Az első találkozót idehaza játsszuk, előnyt kell szereznünk, s biztos vagyok benne, hogy ennek megfelelően támadunk. De most gyorsan rá kell hangolódnunk a vasárnapi, Vasas elleni bajnokira, muszáj megszerezni az első győzelmünket az NB I-es idényben, merthogy ez a versenysorozat is legalább olyan fontos nekünk.”

Szerdán 20.15-től a Groupama Arénában rendezik a Górnik elleni El-csata első meccsét, a visszavágót pedig augusztus 13-án Zabrzéban. Ha a Fradi továbbjut, legrosszabb esetben a Konferencialiga-főtáblán szerepelhet az ősszel, az El-alapszakasz eléréséhez még két párharcot kell megnyernie.