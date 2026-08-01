Még néhány apró részletet tisztáznak, és Gulácsi Péter a Villarreal kapusa lesz – sajtóhír

A tárgyalásokról időről időre beszámoló átigazolási szakértő, Fabrizio Romano legalábbis arról posztolt péntek este, hogy a Villarreal már megegyezett Gulácsi Péterrel, és a két klub közötti megállapodáshoz sem hiányzik sok.

Péntek este a spanyol As is szentelt egy kis cikket az ügynek, eszerint is közel az alku, de még nem tekinthető lezártnak az ügy. A lap valószínűsíti az egyezséget, és hozzáteszi: Gulácsi ideális jelölt a kölcsönadott Arnau Tenas (Mallorca) és Diego Conde (Betis) pótlására – nemcsak megbízható helyettes lesz az első számú kapusnak tekintett Luiz Júnior mögött, hanem adott esetben vezéregyéniség is.