Nemzeti Sportrádió

Még néhány apró részletet tisztáznak, és Gulácsi Péter a Villarreal kapusa lesz – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 10:03
Gulácsi Péter (balra) egy idei nyári edzésen, lipcsei szerelésben (Fotó: Getty Images)
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Gulácsi Péter Villarreal Leipzig
Már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy a néhány napja megrekedni látszó ügyletet végül nyélbe üssék, és Gulácsi Péter, a Leipzig magyar kapusa a spanyol labdarúgó-bajnokság élvonalába, a Villarrealba igazoljon.

A tárgyalásokról időről időre beszámoló átigazolási szakértő, Fabrizio Romano legalábbis arról posztolt péntek este, hogy a Villarreal már megegyezett Gulácsi Péterrel, és a két klub közötti megállapodáshoz sem hiányzik sok.

Péntek este a spanyol As is szentelt egy kis cikket az ügynek, eszerint is közel az alku, de még nem tekinthető lezártnak az ügy. A lap valószínűsíti az egyezséget, és hozzáteszi: Gulácsi ideális jelölt a kölcsönadott Arnau Tenas (Mallorca) és Diego Conde (Betis) pótlására – nemcsak megbízható helyettes lesz az első számú kapusnak tekintett Luiz Júnior mögött, hanem adott esetben vezéregyéniség is.

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Gulácsi jövő nyárig szóló lipcsei szerződésének lezárási feltételei még csiszolandók, ám a német klub, látván a kapus eltökéltségét, nem akar keresztbe tenni az elmúlt 11 év során klublegendává váló légiósnak – emlékeztet az átigazolással szintén foglalkozó Bundesliga Insider.

 

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