Sallói lövését még kivédte a kapus, de a kipattanóból jött a torontói gól

A 8. percben Nicolás Fernández tizenegyesével a hazaiak szerezték meg a vezetést (az argentin 13 gólnál jár, holtversenyben vezeti a góllövőlistát, eggyel megelőzve Lionel Messit), majd az első félidő ráadásában jött az egyenlítés: Joshua Sargent lövését blokkolták, Sallói Dánielét kivédte Matt Freese kapus, a kipattanóra érkezett Djordje Mihailovic, és ő már a kapuba pofozta a labdát. A második félidőben nem született gól, maradt az 1–1; a magyar légiós végigjátszotta a mérkőzést.

now THAT'S how you send us into halftime 🤝 pic.twitter.com/WtCFT20YmG — Toronto FC (@TorontoFC) August 1, 2026

A Toronto még sohasem nyert a Yankee Stadionban; az átkot most sem sikerült megtörni, de a magasabban rangsorolt ellenfél otthonából elvitt egy pont még jól jöhet a 11 mérkőzés óta nyeretlen, a rájátszásért kapaszkodó csapatnak. A torontóiak 18 mérkőzés után 17 ponttal a Keleti főcsoport 12. helyén állnak, a New York ugyanott 26 ponttal ötödik; az alapszakasz végén a 15 csapatos főcsoportból az első hét jut be a rájátszásba, de a 8–9. helyezett is kap egy utolsó esélyt.

A kanadai csapatban ezen a mérkőzésen mutatkozott be Niklas Dorsch; a Heidenheimből igazolt német középpályás kedden írta alá szerződését.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

New York City–Toronto FC 1–1