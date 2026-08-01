Nemzeti Sportrádió

Sallói lövését még kivédte a kapus, de a kipattanóból jött a torontói gól

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 07:44
Sallói Dániel fedezi a labdát a New York-i Tayvon Gray elől (Fotó: Getty Images)
Címkék
Salloi Dániel MLS Toronto FC
Értékesnek mondható 1–1-es döntetlent harcolt ki Sallói Dániel csapata, a Toronto FC a New York City FC otthonában az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzésén.

A 8. percben Nicolás Fernández tizenegyesével a hazaiak szerezték meg a vezetést (az argentin 13 gólnál jár, holtversenyben vezeti a góllövőlistát, eggyel megelőzve Lionel Messit), majd az első félidő ráadásában jött az egyenlítés: Joshua Sargent lövését blokkolták, Sallói Dánielét kivédte Matt Freese kapus, a kipattanóra érkezett Djordje Mihailovic, és ő már a kapuba pofozta a labdát. A második félidőben nem született gól, maradt az 1–1; a magyar légiós végigjátszotta a mérkőzést.

A Toronto még sohasem nyert a Yankee Stadionban; az átkot most sem sikerült megtörni, de a magasabban rangsorolt ellenfél otthonából elvitt egy pont még jól jöhet a 11 mérkőzés óta nyeretlen, a rájátszásért kapaszkodó csapatnak. A torontóiak 18 mérkőzés után 17 ponttal a Keleti főcsoport 12. helyén állnak, a New York ugyanott 26 ponttal ötödik; az alapszakasz végén a 15 csapatos főcsoportból az első hét jut be a rájátszásba, de a 8–9. helyezett is kap egy utolsó esélyt.

A kanadai csapatban ezen a mérkőzésen mutatkozott be Niklas Dorsch; a Heidenheimből igazolt német középpályás kedden írta alá szerződését.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
New York City–Toronto FC 1–1

 

Salloi Dániel MLS Toronto FC
Legfrissebb hírek

Hét gól, Szon Hung Min-dupla és számtalan ügyességi játék – ilyen volt az idei MLS All Star-mérkőzés

Minden más foci
2026.07.30. 12:15

Messi másfél héttel a vb-döntő után edzésbe állt – videó

Minden más foci
2026.07.30. 09:31

Pintér Dánielt nem engedte el az Inter Miami az amerikai U20-as válogatotthoz

Minden más foci
2026.07.23. 19:26

Gazdag gólja kevés volt, kikapott a Columbus

Légiósok
2026.07.23. 07:30

Az ötszörös BL-győztes Casemiro az Inter Miamihoz szerződött – hivatalos

Minden más foci
2026.07.22. 19:42

A Minnesota United elköszönt James Rodrígueztől

Minden más foci
2026.07.22. 11:21

Lewandowski: A Barca után nem tudnék másik európai csapatban játszani

Minden más foci
2026.07.15. 18:43

Gazdag Dániel: Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember…

Légiósok
2026.07.13. 09:32