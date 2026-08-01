Kimi Antonelli: a semmiből az F1 csúcsára!

Hogy miről beszélgethet egy felnőtt egy 17 éves fiatalemberrel? Nos, átlagos esetben házi feladatokról, a közelgő érettségi kihívásairól, esetleg a jogosítvány megszerzéséről, vagy épp arról, készen áll-e átvenni minden idők legeredményesebb F1-es versenyzőjének az ülését… Igen, Kimi Antonelli 2024 januárjában alig akart hinni a fülének, amikor Toto Wolff behívatta az irodájába, és nemcsak azt közölte vele, hogy Lewis Hamilton egy év múlva távozik a Mercedestől, hanem azt is, ő az első számú jelölt a pótlására.

„Épp Silverstone-ban voltam egy F3-as teszten, hogy megtanuljam a pályát, mert az F2-ben később ott is versenyeztünk – idézte az olasz tini visszaemlékezését a motorsport.com. – A nap végén Toto hívatott az irodájába. Már ott voltam, de nem igazán értettem a helyzetet, mert ez nem volt mindennapos. Nem vesztegette az időt, rögtön a lényegre tért. Azt mondta: »Figyelj, Lewis a Ferrarihoz igazol, és arra gondoltunk, téged ültetünk az autóba jövőre.« Kikerekedett a szemem, és azt gondoltam, hűha. Ez még akkor volt, amikor be sem jelentették az átigazolást, én pedig el sem kezdtem az F2-es idényem, vagyis még rengeteget kellett bizonyítanom, hogy megérdemlem ezt a lehetőséget. Azt gondoltam: most viccel velem? De megkérdezte, hogy ha fennáll a lehetőség, készen állok-e, én pedig azt mondtam, igen, készen kell állnom.”

Amikor 2024. február 1-jén megtörtént a bejelentés, Wolff az első sajtótájékoztatóján is erősen utalt erre a forgatókönyvre, mert úgy fogalmazott, izgalommal tölti el, hogy végre valami igazán bátrat húzhat pilótaválasztás terén. Egyébként lehet, hogy az osztrák csapatfőnök ezzel túl nagy terhet rakott a fiatal versenyző vállára, mert Formula–2-es idénykezdete kifejezetten döcögősen kezdődött – igaz, nem szabad elfelejteni, hogy a korábbi sikerei és meredek fejlődési íve miatt egy az egyben kihagyta az F3-as lépcsőfokot. Mindenesetre így is többet vártunk az „új Verstappenként” beharangozott ifjútól, aki ugyanakkor a nyáron megszerezte első győzelmeit, és annak ellenére, hogy csak a hetedik helyen állt a bajnokságban, Monzában bejelentették F1-es szerződtetését 2025-re.

Akkoriban úgy tűnt, Wolff kicsit elkapkodta a döntést és görcsösen próbálta bebizonyítani, hogy a Mercedes is legalább olyan jó a tehetséggondozásban, mint a Red Bull, és erre utalt Antonelli első F1-es idényének európai része is. Bár az évkezdet erősen sikerült, a nyári időszakban elvesztette a fonalat, és már a legrosszabbtól tartott.

„Az európai versenyeken nagyon küszködtem – emlékezett vissza. – Akkor úgy éreztem, hogy a nyomás szinte elpusztít, mert sok embert cserben hagyok, akik hittek bennem. Különösen Totót, mert ő volt, aki elsődlegesen meghozta a döntést. Nem éreztem jól magam, mert tudtam, nem szerepelek megfelelően.”

Aztán az ősztől már sokkal erősebb teljesítményt nyújtott, mégis mindenki a csapattárs, George Russell diadalmenetére számított, amikor a tesztek alapján kirajzolódott, 2026-ban a Mercedes lesz a domináns erő. A brit pilóta jól is nyitott, ám Antonelli már a második futamon magához ragadta a kezdeményezést, és olyan ötös győzelmi sorozatot produkált, amely láttán mindenkinek leesett az álla. Amikor célba ért, minden alkalommal a dobogón végzett, ezek közül hatszor a felső fokára állhatott, így Hamiltont 50, Russellt pedig 59 ponttal megelőzve vezeti a bajnoki tabellát. Ez a fölény természetesen őt is meglepte, de biztos benne, hogy ehhez a 2025-ös nehézségek is kellettek.

„Rengeteget tanultam magamról és arról, miként kell reagálnom a nehéz pillanatokban. Elképesztő, mennyit tanultam abból az évből, sokkal többet, mint ha egy kiscsapatnál debütáltam volna – úgy érzem, három idénnyel ért fel 2025. Jó volt a két szezon között szünetet tartani, visszatekinteni, elemezni és megérteni, mit és miért csináltam jól vagy rosszul. Ez rengeteget segített.”

A tanulási folyamat eredménye pedig itt van az orrunk előtt: Kimi Antonelli toronymagasan vezeti a bajnokságot, és egyértelmű esélyesként várja az augusztus végi folytatást.