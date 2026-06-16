Nemzeti Sportrádió

Jó hír, rossz hír: Neymar ismét apa lesz, de lassan javul a sérülése

V. H. L.V. H. L.
2026.06.16. 18:47
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Neymar eddig csak a kispadról nézte a világbajnokságot (Fotó: Getty Images)
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Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 foci vb 2026 Neymar
Ötödször is apa lesz a brazil válogatott csillaga, Neymar, akivel kapcsolatban aggasztóbb hírek is megjelentek a brazil sajtóban, az arany-zöld mezes válogatott gólrekordere ugyanis továbbra sem edz a többiekkel, s lehet, hogy csak az egyenes kieséses szakaszra térhet vissza a selecaóba.

Örvendetes hírt jelentett be hétfőn a brazil labdarúgó-válogatott és a Santos ásza, Neymar és felesége Bruna Biancardi: harmadik közös lánygyermeküket várják – írja a Globoesporte. A korábban a Barcelonában és a Paris Saint-Gemainben is futballozó klasszis immár öt gyermek édesapja lesz, a legidősebb közülük az egyetlen fiú, a 14 éves Davi Lucca, aki Neymarnak az ismert influenszerrel, Carol Dantasszal folytatott viszonyából született. A labdarúgónak két kislánya van Biancarditól, akik a Mavie, illetve a Mel névre hallatnak. A 34 éves támadónak van egy harmadik lánya is: Helena édesanyja Amanda Kimberlly.

„Popbandát szeretnék alapítani a gyermekeimből, a mai naptól a Spice Girls már megvan” – viccelődött a csatár.

Kevésbé örömteli újság Neymarral kapcsolatban, hogy továbbra sem tudott edzésbe állni, így feltehetően a haiti válogatott elleni mérkőzésen sem számíthat rá Carlo Ancelotti, a legnagyobb brazil sportportál értesülése szerint a jelen állás szerint csak az egyenes kieséses szakaszra lesz bevethető. Az olasz edző nem akarja kockáztatni, hogy a csaknem egy hónappal ezelőtti Santos–Coritiba bajnokin összeszedett vádlisérülése rosszabbodjék, így az új forgatókönyv szerint a skótok elleni mérkőzésen is csak akkor vetné be a Santos sztárját, ha nagyon égne a ház.

„Kezdek aggódni. Abban reménykedtem, hogy Neymar már Haiti ellen kap játékperceket, amire nagyon nagy szüksége lenne. Továbbra is nagyon bízom benne, hogy mihamarabb visszatér, de a helyzet igazán aggasztó” – idézi a Globoesporte az egykori válogatott középpályást, Felipe Melót, aki a brazil SportTv szakkommentátoraként vesz részt a világbajnokságon.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó1–1
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia0–1
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X 
A C-CSOPORT PROGRAMJA

 

 

Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 foci vb 2026 Neymar
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