Jó hír, rossz hír: Neymar ismét apa lesz, de lassan javul a sérülése

Örvendetes hírt jelentett be hétfőn a brazil labdarúgó-válogatott és a Santos ásza, Neymar és felesége Bruna Biancardi: harmadik közös lánygyermeküket várják – írja a Globoesporte. A korábban a Barcelonában és a Paris Saint-Gemainben is futballozó klasszis immár öt gyermek édesapja lesz, a legidősebb közülük az egyetlen fiú, a 14 éves Davi Lucca, aki Neymarnak az ismert influenszerrel, Carol Dantasszal folytatott viszonyából született. A labdarúgónak két kislánya van Biancarditól, akik a Mavie, illetve a Mel névre hallatnak. A 34 éves támadónak van egy harmadik lánya is: Helena édesanyja Amanda Kimberlly.

„Popbandát szeretnék alapítani a gyermekeimből, a mai naptól a Spice Girls már megvan” – viccelődött a csatár.

Kevésbé örömteli újság Neymarral kapcsolatban, hogy továbbra sem tudott edzésbe állni, így feltehetően a haiti válogatott elleni mérkőzésen sem számíthat rá Carlo Ancelotti, a legnagyobb brazil sportportál értesülése szerint a jelen állás szerint csak az egyenes kieséses szakaszra lesz bevethető. Az olasz edző nem akarja kockáztatni, hogy a csaknem egy hónappal ezelőtti Santos–Coritiba bajnokin összeszedett vádlisérülése rosszabbodjék, így az új forgatókönyv szerint a skótok elleni mérkőzésen is csak akkor vetné be a Santos sztárját, ha nagyon égne a ház.

„Kezdek aggódni. Abban reménykedtem, hogy Neymar már Haiti ellen kap játékperceket, amire nagyon nagy szüksége lenne. Továbbra is nagyon bízom benne, hogy mihamarabb visszatér, de a helyzet igazán aggasztó” – idézi a Globoesporte az egykori válogatott középpályást, Felipe Melót, aki a brazil SportTv szakkommentátoraként vesz részt a világbajnokságon.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)