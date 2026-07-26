Nemzeti Sportrádió

Neymar visszatért, és két góllal, valamint sajátos gólörömmel reagált a minapi kritikákra – videó

K. Zs.K. Zs.
2026.07.26. 10:15
Neymar „hagyományos” gólöröme (Fotó: Getty Images)
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Santos brazil bajnokság Neymar
Neymar főszereplésével harcolta ki a 2–2-es döntetlent a Santos a Chapecoense elleni mérkőzésen a brazil labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában.

A csalódást keltő világbajnoki szereplés után Neymar ezen a hétvégén lépett pályára először, és az első félidőben akcióból, majd a 89. percben, az ellenfél 2–1-es vezetésénél tizenegyesből talált a kapuba.

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A brazilok klasszisa pimasz módon reagált a támadásokra. Szerinte „az élet egy játék”.

A héten lapunk is beszámolt azokról a bíráló szavakról, amelyek azt követően zúdultak Neymarra, hogy miközben csapata nemzetközi kupameccset játszott, ő – akit amúgy nem neveztek a mérkőzésre – asztalhoz ült a brazil pókerbajnokságban. Az első gólt követő „kártyás” gólöröm nyilvánvalóan a kritikusoknak szólt, és ha már lúd, legyen kövér, Neymar hódolt egy másik állítólagos „káros szenvedélyének” is: a szögletzászlóval „golfozott” egyet.

A GÓLÖRÖM…

…ÉS PERSZE AZ ELŐZMÉNY, AZ ELSŐ GÓL

A mérkőzés mindazonáltal nem volt egyértelmű sikertörténet: Neymar kakaskodásért kapott egy sárga lapot, a következő meccset kihagyni kényszerül.

Ráadásul a hajrában kivitelezett pontmentés értékéből nem keveset levon, hogy az utolsó helyezett volt az ellenfél, és a legutóbbi öt bajnokijából egyet megnyerő Santos csupán a 14. helyen áll a tabellán, egy ponttal megelőzve a már kiesést jelentő pozícióban veszteglő Vascót – szólt is a füttyszó a lefújás után.

És egy kezdés előtti show-elem – Neymar a mérkőzés előtt családapaként vonult ki a pályára:

 

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