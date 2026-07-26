Neymar visszatért, és két góllal, valamint sajátos gólörömmel reagált a minapi kritikákra – videó

A héten lapunk is beszámolt azokról a bíráló szavakról, amelyek azt követően zúdultak Neymarra, hogy miközben csapata nemzetközi kupameccset játszott, ő – akit amúgy nem neveztek a mérkőzésre – asztalhoz ült a brazil pókerbajnokságban. Az első gólt követő „kártyás” gólöröm nyilvánvalóan a kritikusoknak szólt, és ha már lúd, legyen kövér, Neymar hódolt egy másik állítólagos „káros szenvedélyének” is: a szögletzászlóval „golfozott” egyet.

A GÓLÖRÖM…

…ÉS PERSZE AZ ELŐZMÉNY, AZ ELSŐ GÓL

A mérkőzés mindazonáltal nem volt egyértelmű sikertörténet: Neymar kakaskodásért kapott egy sárga lapot, a következő meccset kihagyni kényszerül.

Ráadásul a hajrában kivitelezett pontmentés értékéből nem keveset levon, hogy az utolsó helyezett volt az ellenfél, és a legutóbbi öt bajnokijából egyet megnyerő Santos csupán a 14. helyen áll a tabellán, egy ponttal megelőzve a már kiesést jelentő pozícióban veszteglő Vascót – szólt is a füttyszó a lefújás után.

És egy kezdés előtti show-elem – Neymar a mérkőzés előtt családapaként vonult ki a pályára: