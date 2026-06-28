Indul a kiesési szakasz a vb-n: erejükben és gyorsaságukban is bízhatnak a kanadaiak Dél-Afrika ellen

Régi, rossz beidegződés: a békés döntetlennel mindkét csapat továbbjut. Akár fogadni is lehet rá, hogy ez bizony iksz lesz! Nos, sokan ezt mondogatták a Kanada–Svájc összecsapás előtt, de lapunkban már korábban jeleztük, óriási tétje van a csoportelsőségnek. Azt a meccset Vancouverben rendezték, és tudni lehetett: a csoportgyőztes a kanadai városban maradhat, győzelme esetén még egy plusz körre, vagyis három egymást követő mérkőzés idejére tartózkodhat a városban – a csoportmásodik már Los Angelesben van.

Nem kétséges: Kanada szívesen maradt volna otthon, de így a Chargers és a Rams NFL-csapatának lenyűgöző stadionjában kell fellépnie magyar idő szerint vasárnap este. Svájc pedig – magyar idő szerint – csak jövő héten pénteken lép pályára legközelebb. Ilyen sorozatterhelés mellett nem mindegy, a szerdai játéknapot követően vasárnap kell-e újra játszani (ráadásul nincs hibázási lehetőség), vagy jó egy hét múlva…

A társházigazda kanadaiak persze próbálnak ezzel nem foglalkozni: elrontották a Svájc elleni mérkőzést, így Dél-Afrikával csapnak össze a tizenhat közé jutásért. Utóbbi együttes borzasztó gyengén kezdte a világbajnokságot, a szintén társházigazda Mexikótól simán kikapott 2–0-ra – Dél-Korea legyőzése viszont továbbjutást ért neki. A kanadai gárda esőben edzett pénteken, és Tani Oluwaseyi arról beszélt: úgy kell kezdeniük, mint Katar ellen, semmiképpen sem úgy, mint Svájccal szemben.

„Az első perctől kezdve élesnek kell lennünk, fejben dől el, milyen intenzitással vágunk neki az összecsapásnak – idézte a CBC a spanyol Villarreal légiósát. – Tudjuk, mi a tét, erősek vagyunk, tanultunk a hibáinkból, szeretnénk a következő körbe is eljutni. Agresszívnak kell lennünk, és igazán mi sem tudjuk, mi okozta, hogy passzívan, lassan kezdtünk Bosznia-Hercegovina és Svájc ellen is. Ez nem fordulhat elő a vasárnapi összecsapáson! Persze nem szabad elfelejteni, hogy a pályán ott az ellenfél, amely ugyanúgy felkészült, ugyanúgy nyerni akar, mint mi, és nem lehet mindig ráerőltetni az akaratunkat a vetélytársra. A bosnyákok futballjának intenzitása a szurkolóknak meglepő lehetett, nekünk nem volt az, jó játékosok alkotják a keretüket, el kell ismerni, nagyszerűen futballoztak. Svájcról mindenki tudta, hogy a legerősebb ellenfelünk lehet a csoportban, és bár elveszítettük a találkozót, kiegyenlített összecsapás volt, helyzeteket dolgoztunk ki, nem játszottunk alárendelt szerepben. Mindent összevetve arról beszéltünk, amíg Los Angelesbe utaztunk, hogy hihetünk önmagunkban, elég erősek vagyunk ahhoz, hogy a sebességünkkel, a taktikai elképzelésünkkel és a játékstílusunkkal ki tudjuk fárasztani az ellenfelet. Ezért kitartónak, gyorsnak, közben mégis türelmesnek kell maradnunk. Ha a hetvenötödik percben még nem vezetünk, akkor sem kell kétségbe esnünk, mert az erőnléti állapotunkban bízva az utolsó szakaszában is megnyerhetjük a mérkőzést – vagy akár a hosszabbításban! Dél-Afrika önbizalmának minden bizonnyal jót tett, hogy legyőzte Dél-Koreát, s továbbjutott, de kivételes esély kínálkozik most: nyerni akarunk, és nyerhetünk is!”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

DÉL-AFRIKA–KANADA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Los Angeles, 21.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)

A várható kezdőcsapatok

DÉL-AFRIKA: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Mobida – Mbatha, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa. Szövetségi kapitány: Hugo Broos

KANADA: Crépeau – Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Davies – Buchanan, N. Saliba, Eustáquio, Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch