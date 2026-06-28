Vb 2026: megvan mind a tizenhat párosítás – mutatjuk az ágrajzot!

A felső ágon gyorsan, már a nyolcaddöntőben kialakulhat egy Németország–Franciaország párosítás, de a Hollandia–Marokkó, a Portugália–Horvátország és a Belgium–Szenegál párharc már a legjobb 32 között izgalmasnak ígérkezik. A rendezők közül kettő is itt van, az USA a bosnyákokkal, Kanada a dél-afrikaiakkal találkozik.

A másik ág első fele kifejezetten élesnek tűnik a Brazília–Japán, Elefántcsontpart–Norvégia és Mexikó–Ecuador mérkőzésekkel, de itt van Anglia is, a Kongó DK ellen. Alul a címvédő Argentína jó helyzetben van, a 32 között a Zöld-foki-szigetekkel találkozik, de ahhoz, hogy elődöntős legyen, kettőn kell túljutnia az Ausztrália, Egyiptom, Svájc, Algéria, Kolumbia, Ghána hatosból.