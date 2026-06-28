Vb 2026: megvan mind a tizenhat párosítás – mutatjuk az ágrajzot!
Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportköre: 16 nemzet kiesett, 32 továbbjutott. Mutatjuk az ágakat!
A felső ágon gyorsan, már a nyolcaddöntőben kialakulhat egy Németország–Franciaország párosítás, de a Hollandia–Marokkó, a Portugália–Horvátország és a Belgium–Szenegál párharc már a legjobb 32 között izgalmasnak ígérkezik. A rendezők közül kettő is itt van, az USA a bosnyákokkal, Kanada a dél-afrikaiakkal találkozik.
A másik ág első fele kifejezetten élesnek tűnik a Brazília–Japán, Elefántcsontpart–Norvégia és Mexikó–Ecuador mérkőzésekkel, de itt van Anglia is, a Kongó DK ellen. Alul a címvédő Argentína jó helyzetben van, a 32 között a Zöld-foki-szigetekkel találkozik, de ahhoz, hogy elődöntős legyen, kettőn kell túljutnia az Ausztrália, Egyiptom, Svájc, Algéria, Kolumbia, Ghána hatosból.
|1.
|Június 28., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Dél-Afrika–Kanada
|2.
|Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Brazília–Japán
|3.
|Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion
|Németország–Paraguay
|4.
|Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Hollandia–Marokkó
|5.
|Június 30., kedd, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Elefántcsontpart–Norvégia
|6.
|Június 30., kedd, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Svédország
|7.
|Július 1., szerda, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Ecuador
|8.
|Július 1., szerda, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Anglia–Kongói DK
|9.
|Július 1., szerda, 22.00
Seattle, Seattle Stadion
|Belgium–Szenegál
|10.
|Július 2., csütörtök, 2.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina
|11.
|Július 2., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Spanyolország–Ausztria
|12.
|Július 3., péntek, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Portugália–Horvátország
|13.
|Július 3., péntek, 5.00
Vancouver, BC Place
|Svájc–Algéria
|14.
|Július 3., péntek, 20.00
Dallas, Dallas Stadion
|Ausztrália–Egyiptom
|15.
|Július 4., szombat, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Argentína–Zöld-foki-szigetek
|16.
|Július 4., szombat, 3.30
Kansas City, Kansas City Stadion
|Kolumbia–Ghána
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