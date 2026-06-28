Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: megvan mind a tizenhat párosítás – mutatjuk az ágrajzot!

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.28. 07:14
A franciák már a nyolcaddöntőben találkozhatnak a németekkel – vélhetően nem örül neki Kylian Mbappé (Fotó: Getty Images)
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Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportköre: 16 nemzet kiesett, 32 továbbjutott. Mutatjuk az ágakat!

 

A felső ágon gyorsan, már a nyolcaddöntőben kialakulhat egy Németország–Franciaország párosítás, de a Hollandia–Marokkó, a Portugália–Horvátország és a Belgium–Szenegál párharc már a legjobb 32 között izgalmasnak ígérkezik. A rendezők közül kettő is itt van, az USA a bosnyákokkal, Kanada a dél-afrikaiakkal találkozik. 

A másik ág első fele kifejezetten élesnek tűnik a Brazília–Japán, Elefántcsontpart–Norvégia és Mexikó–Ecuador mérkőzésekkel, de itt van Anglia is, a Kongó DK ellen. Alul a címvédő Argentína jó helyzetben van, a 32 között a Zöld-foki-szigetekkel találkozik, de ahhoz, hogy elődöntős legyen, kettőn kell túljutnia az Ausztrália, Egyiptom, Svájc, Algéria, Kolumbia, Ghána hatosból.  

1.Június 28., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Dél-Afrika–Kanada 
2.Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion		Brazília–Japán 
3.Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion		Németország–Paraguay 
4.Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Hollandia–Marokkó 
5.Június 30., kedd, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Elefántcsontpart–Norvégia 
6.Június 30., kedd, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Svédország 
7.Július 1., szerda, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Ecuador 
8.Július 1., szerda, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Anglia–Kongói DK 
9.Július 1., szerda, 22.00
Seattle, Seattle Stadion		Belgium–Szenegál 
10.Július 2., csütörtök, 2.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 
11.Július 2., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Spanyolország–Ausztria 
12.Július 3., péntek, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Portugália–Horvátország 
13.Július 3., péntek, 5.00
Vancouver, BC Place		Svájc–Algéria 
14.Július 3., péntek, 20.00
Dallas, Dallas Stadion		Ausztrália–Egyiptom 
15.Július 4., szombat, 0.00
Miami, Miami Stadion		Argentína–Zöld-foki-szigetek 
16.Július 4., szombat, 3.30
Kansas City, Kansas City Stadion		Kolumbia–Ghána 
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

 

 

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