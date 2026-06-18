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Így fest az első forduló álomcsapata a SofaScore szerint
R. D. P.
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2026.06.18. 14:49
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Címkék
foci vb 2026
csoportkör
álomcsapat
foci vb 2026
csoportkör
álomcsapat
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